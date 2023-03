47e JINHAN FAIR vindt plaats van 21 tot en met 27 april in Guangzhou

GUANGZHOU, China, 16 maart 2023 /PRNewswire/ -- JINHAN FAIR, China's toonaangevende huis- en geschenkenbeurs, organiseert zijn 47e editie van 21 tot 27 april in Guangzhou. 900 fabrikanten uit China zullen hun bestsellers en nieuwe collecties op de beurs presenteren.

Op de 47e JINHAN FAIR worden negen categorieën tentoongesteld, gaande van woondecoratie, seizoendecoratie, buiten- en tuinaccessoires, decoratief meubilair, textiel & homeware, keuken & eetkamer, geuren & persoonlijke verzorging, souvenirs & geschenkartikelen, speelgoed & kantoorartikelen enz.

Jinhan Fair for home & gifts

Kopers zoals importeurs, groothandelaren, winkelketens en professionele designers kunnen rekenen op concurrerende prijzen en avant-gardistisch design. Zij zullen een krachtige markt met talrijke mogelijkheden ontdekken en ervaren. De overvloed aan goede producten zal kopers diverse opties bieden. Dit zal hen wegwijs maken in hun zoektocht naar de vermoedelijke bestsellers voor het komende jaar en naar unieke producten om zich te onderscheiden van de massa.

Naast de Buyer Lounges en de Refreshment Zones zal JINHAN FAIR een volledige reeks diensten aanbieden, zoals hotelovernachtingen, pendelbus, maaltijden van hoge kwaliteit, enz. Dit staat borg voor een echt comfortabele ervaring voor de kopers.

Deze zevendaagse handelsafspraak is een duurzame, beproefde en progressieve bron voor importeurs, groothandelaren, winkelketens en professionele designers. JINHAN FAIR brengt de hele home & gifts gemeenschap in China samen. De beste manier om de waarde van JINHAN FAIR te ervaren, is er zelf bij te zijn. Vraag vandaag nog de gratis badge aan en begin met het plannen van het bezoek. https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47

Mooie prijzen zijn exclusief weggelegd voor vooraf geregistreerde kopers, waaronder 30 vliegtickets, 200 hotelovernachtingen enz. Rond uw registratie van de komende beurs af en beproef meteen uw geluk. ( https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47 )

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032306/JINHAN_FAIR.jpg

SOURCE Jinhan Fair for home & gifts