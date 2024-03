FIERA DI JINHAN: l'esposizione da non perdere nel 2024 per conoscere le future tendenze per la casa e i regali

GUANGZHOU, Cina, 14 marzo 2024 /PRNewswire/ -- La 49esima fiera di Jinhan per la casa e i regali (in breve: FIERA DI JINHAN) inizierà il 21~27 aprile a Pazhou, Guangzhou, Cina. Non vediamo l'ora di mostrare agli acquirenti le prossime ispirazioni di tendenza. Riunendo oltre 900 produttori cinesi e oltre 300.000 prodotti creativi, e accanto alla Fiera di Canton, miriamo a fornire agli acquirenti un'esperienza di approvvigionamento unica di articoli per la casa e da regalo. Durante la 49a FIERA DI JINHAN scoprirai i prodotti più trendy e caratteristici tra: Decorazioni per la casa, Decorazioni stagionali, Linea per il giardino, Mobili decorativi, Articoli per la casa e tessili, Cucina e Pranzo e altro ancora. Vediamo quali elementi salienti sono pronti per presentarsi in fiera.

Durante la 49esima FIERA DI JINHAN, riuniremo oltre 900 produttori di punta, che provengono principalmente dal settore della casa e dei regali come Fujian, Zhejiang, Guangdong, ecc. Questi produttori leader hanno catene industriali professionali e produttive che possono fornire agli acquirenti prezzi più competitivi sul mercato mondiale. Portano i loro prodotti di qualità e fantasia, come design multimateriali, ad esempio decorazioni per la casa, con una combinazione di metallo e rattan, vasi geometrici con curve e pois, articoli in vetro colorato e illuminazione con materiali naturali, e così via. Inoltre, durante la 49esima FIERA DI JINHAN, forniremo Servizi di selezione/abbinamento delle aziende fornitrici per aiutare gli acquirenti a trovare i fornitori giusti in modo più efficace e accurato in base alle loro richieste specifiche (per ulteriori informazioni fare clic su https://www.jinhanfair.com/purchase/copy-en.html).

Tutte le ultime tendenze relative all'arredamento della casa menzionate sopra saranno presentate alla 49esima FIERA DI JINHAN. Non perdetevi questa fiera! Registratevi ora per ricevere un badge gratuito e vincere SUBITO un biglietto aereo gratuito e hotel a tariffa speciale! Per qualsiasi domanda o assistenza contattate Ella Chung via email ([email protected]). Per ulteriori informazioni fate clic su: https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=MTTY-49.

