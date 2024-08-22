5 советов по технике безопасности при строительстве в условиях жары и влажности в 2024 г.

News provided by

XCMG Machinery

Aug 22, 2024, 13:14 ET

СЮЙЧЖОУ, Китай, 22 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- По мере того как в июле этого года на земном шаре наблюдались рекордные температуры, а 22 и 23 июля были самыми жаркими за всю историю наблюдений, согласно данным ERA5, миллиарды людей почувствовали эффект домино от экстремальных погодных условий. На этом фоне строительные площадки столкнулись с беспрецедентными проблемами из-за непрерывных высоких температур, усугубляемых интенсивной влажностью. Эти условия проверяют не только выносливость человека, но и устойчивость оборудования, развернутого на критически важных строительных работах.

Continue Reading
Top 5 Safety Guidance for Maintenance Operations of Construction under Ongoing Surge of Summer Heat and Humidity in 2024.
Top 5 Safety Guidance for Maintenance Operations of Construction under Ongoing Surge of Summer Heat and Humidity in 2024.

Признавая эти проблемы, XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425), мирового лидера в производстве строительной техники, раскрывает свои 5 основных советов по безопасности для работы в экстремально жаркую и влажную погоду:

  • Среды с непрерывным охлаждением

Подрядчикам и менеджерам автопарка рекомендуется проводить частые проверки технического обслуживания систем кондиционирования воздуха в салоне. Фильтр кондиционера, расположенный за сиденьем водителя, может легко засориться и привести к уменьшению потока воздуха или даже замерзанию испарителя. Эти проблемы могут быть устранены путем очистки или замены фильтров каждые 200 часов или чаще в пыльных условиях. Также рекомендуется регулярно очищать внешний фильтр переменного тока, осторожно постукивая или используя сжатый воздух изнутри. Выполняйте это техническое обслуживание каждые 500 часов и заменяйте фильтр после трех очисток для обеспечения эффективной фильтрации.

  • Техническое обслуживание вентиляции для обеспечения безопасности

Регулярные проверки вентиляционных отверстий кондиционера необходимы не только для комфорта, но и для безопасности. Попадание мусора в воздуховоды может вызвать шумовые помехи или повредить двигатели вентиляторов, что создает значительные риски для безопасности.

  • Чистота радиатора

Радиатор играет ключевую роль в эффективности кондиционера и расположен в передней части резервуаров для воды большинства машин. Поддержание радиаторов в чистоте предотвращает блокировки, которые могут привести к увеличению частоты отказов систем кондиционирования воздуха, что позволяет избежать ненужных сбоев в работе.

  • Достаточные периоды охлаждения и отдыха

Лето приносит повышенную рабочую нагрузку; однако крайне важно включать в графики достаточное время отдыха не только для рабочих, но и для машин, чтобы предотвратить перегрев и перегрузку, которые могут поставить под угрозу безопасность оборудования.

  • Скорректированные рабочие процедуры

При более высоких температурах, вызывающих накопление влаги в топливных системах, что приводит к проблемам с производительностью, летние процедуры эксплуатации должны включать регулярные проверки баков выхлопной жидкости дизельного топлива и частый слив водоотделителей для повышения эффективности использования топлива и предотвращения неисправностей.

Упреждающий подход поможет обеспечить реализацию проектов без ущерба для здоровья или эффективности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2486691/Top_5_Safety_Guidance_Maintenance_Operations_Construction_Ongoing_Surge_Summer.jpg

Also from this source

Les cinq conseils de sécurité pour les opérations de maintenance du secteur de la construction avec la chaleur et l'humidité continues de l'été 2024

Les cinq conseils de sécurité pour les opérations de maintenance du secteur de la construction avec la chaleur et l'humidité continues de l'été 2024

Alors que la planète connaissait des températures record en juillet dernier, les 22 et 23 marquant les journées les plus chaudes jamais enregistrées...
Top pět bezpečnostních zásad pro údržbu stavební techniky během dlouhotrvajících letních veder a vysoké vlhkosti v roce 2024

Top pět bezpečnostních zásad pro údržbu stavební techniky během dlouhotrvajících letních veder a vysoké vlhkosti v roce 2024

Když se svět v červenci potýkal s rekordními teplotami - přičemž 22. a 23. červenec byly podle údajů ERA5 nejteplejšími dny v historii - pocítily...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Construction & Building

Image1

Machinery

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

Image1

Mining & Metals

News Releases in Similar Topics