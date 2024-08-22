5 советов по технике безопасности при строительстве в условиях жары и влажности в 2024 г.

СЮЙЧЖОУ, Китай, 22 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- По мере того как в июле этого года на земном шаре наблюдались рекордные температуры, а 22 и 23 июля были самыми жаркими за всю историю наблюдений, согласно данным ERA5, миллиарды людей почувствовали эффект домино от экстремальных погодных условий. На этом фоне строительные площадки столкнулись с беспрецедентными проблемами из-за непрерывных высоких температур, усугубляемых интенсивной влажностью. Эти условия проверяют не только выносливость человека, но и устойчивость оборудования, развернутого на критически важных строительных работах.

Top 5 Safety Guidance for Maintenance Operations of Construction under Ongoing Surge of Summer Heat and Humidity in 2024.

Признавая эти проблемы, XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425), мирового лидера в производстве строительной техники, раскрывает свои 5 основных советов по безопасности для работы в экстремально жаркую и влажную погоду:

Среды с непрерывным охлаждением

Подрядчикам и менеджерам автопарка рекомендуется проводить частые проверки технического обслуживания систем кондиционирования воздуха в салоне. Фильтр кондиционера, расположенный за сиденьем водителя, может легко засориться и привести к уменьшению потока воздуха или даже замерзанию испарителя. Эти проблемы могут быть устранены путем очистки или замены фильтров каждые 200 часов или чаще в пыльных условиях. Также рекомендуется регулярно очищать внешний фильтр переменного тока, осторожно постукивая или используя сжатый воздух изнутри. Выполняйте это техническое обслуживание каждые 500 часов и заменяйте фильтр после трех очисток для обеспечения эффективной фильтрации.

Техническое обслуживание вентиляции для обеспечения безопасности

Регулярные проверки вентиляционных отверстий кондиционера необходимы не только для комфорта, но и для безопасности. Попадание мусора в воздуховоды может вызвать шумовые помехи или повредить двигатели вентиляторов, что создает значительные риски для безопасности.

Чистота радиатора

Радиатор играет ключевую роль в эффективности кондиционера и расположен в передней части резервуаров для воды большинства машин. Поддержание радиаторов в чистоте предотвращает блокировки, которые могут привести к увеличению частоты отказов систем кондиционирования воздуха, что позволяет избежать ненужных сбоев в работе.

Достаточные периоды охлаждения и отдыха

Лето приносит повышенную рабочую нагрузку; однако крайне важно включать в графики достаточное время отдыха не только для рабочих, но и для машин, чтобы предотвратить перегрев и перегрузку, которые могут поставить под угрозу безопасность оборудования.

Скорректированные рабочие процедуры

При более высоких температурах, вызывающих накопление влаги в топливных системах, что приводит к проблемам с производительностью, летние процедуры эксплуатации должны включать регулярные проверки баков выхлопной жидкости дизельного топлива и частый слив водоотделителей для повышения эффективности использования топлива и предотвращения неисправностей.

Упреждающий подход поможет обеспечить реализацию проектов без ущерба для здоровья или эффективности.

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