Les cinq conseils de sécurité pour les opérations de maintenance du secteur de la construction avec la chaleur et l'humidité continues de l'été 2024

XUZHOU, Chine, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Alors que la planète connaissait des températures record en juillet dernier, les 22 et 23 marquant les journées les plus chaudes jamais enregistrées selon les données ERA5, des milliards de personnes ont ressenti l'effet domino des conditions météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, les chantiers de construction ont dû faire face à des défis sans précédent en raison des températures élevées et constantes, aggravées par une humidité intense. Ces conditions mettent à l'épreuve non seulement l'endurance humaine, mais aussi la résistance des machines déployées dans le cadre d'opérations de construction critiques.

Top 5 Safety Guidance for Maintenance Operations of Construction under Ongoing Surge of Summer Heat and Humidity in 2024.

Conscient de ces défis, XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425), chef de file mondial de la fabrication d'engins de chantier, dévoile ses cinq conseils de sécurité pour travailler dans des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes :

Environnements de refroidissement continu

Il est conseillé aux entrepreneurs et aux gestionnaires de flotte d'effectuer des contrôles de maintenance fréquents sur les systèmes de climatisation des cabines. Le filtre de la climatisation, situé derrière le siège du conducteur, peut facilement se boucher et entraîner une réduction du débit d'air, voire le gel de l'évaporateur. Ces problèmes peuvent être atténués en nettoyant ou en remplaçant les filtres toutes les 200 heures ou plus fréquemment dans des conditions poussiéreuses. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement le filtre externe du climatiseur en le tapotant doucement ou en utilisant de l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur. Effectuez cet entretien toutes les 500 heures et remplacez le filtre après trois nettoyages pour garantir une filtration efficace.

Entretien des évents pour plus de sécurité

Des contrôles réguliers des bouches d'aération sont essentiels, non seulement pour le confort, mais aussi pour la sécurité. Les débris tombant dans les conduits peuvent provoquer des nuisances sonores ou endommager les moteurs des ventilateurs, ce qui présente des risques importants pour la sécurité.

Propreté du radiateur

Le radiateur joue un rôle essentiel dans l'efficacité d'un climatiseur et se trouve à l'avant du réservoir d'eau de la plupart des appareils. La propreté des radiateurs permet d'éviter les blocages qui pourraient entraîner une augmentation des taux de défaillance des systèmes de climatisation, ce qui permet d'éviter des interruptions de fonctionnement inutiles.

Périodes de refroidissement et de repos adaptées

L'été entraîne une augmentation de la charge de travail ; cependant, il est essentiel d'intégrer des périodes de repos suffisantes dans les horaires, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les machines, afin d'éviter la surchauffe et la surcharge qui pourraient compromettre la sécurité de l'équipement.

Procédures opérationnelles ajustées

Les températures plus élevées entraînant une accumulation d'humidité dans les systèmes d'alimentation en carburant et donc des problèmes de performance, les procédures d'exploitation estivales devraient inclure des contrôles réguliers des réservoirs de liquide d'échappement diesel et des vidanges fréquentes des séparateurs d'eau afin d'améliorer le rendement du carburant et d'éviter les dysfonctionnements.

Une approche proactive permettra de garantir que les projets avancent comme prévu, sans compromettre la santé ni l'efficacité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486691/Top_5_Safety_Guidance_Maintenance_Operations_Construction_Ongoing_Surge_Summer.jpg