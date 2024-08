5 najważniejszych wytycznych bezpieczeństwa prac konserwacyjnych w czasie letnich upałów i dużej wilgotności w 2024 r.

XUZHOU, Chiny, 22 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Kiedy w lipcu tego roku świat zmagał się z rekordowo wysokimi temperaturami - według danych ERA5 22 i 23 lipca odnotowano najwyższe temperatury w historii - miliardy ludzi odczuło efekt domina związany z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. W obliczu tych zjawisk przedsiębiorstwa budowlane mierzyły się z niespotykanymi trudnościami w związku z ciągłymi okresami gorących temperatur i wysokiej wilgotności. Warunki te stanowią wyzwanie dla ludzkiej wytrzymałości, ale także dla maszyn wykorzystywanych w kluczowych pracach budowlanych.

W odpowiedzi na te wyzwania XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425), globalny lider w dziedzinie produkcji maszyn budowlanych, prezentuje 5 najważniejszych wytycznych bezpieczeństwa pracy w warunkach skrajnie wysokich temperatur i dużej wilgotności:

Stałe chłodzenie

Wykonawcom i zarządcom flot zaleca się wykonywanie częstych konserwacji systemów klimatyzacyjnych w kabinach pojazdów. Filtr klimatyzacji umieszczony za siedzeniem kierowcy może łatwo ulec zatkaniu, co prowadzi do ograniczenia przepływu powietrza, a nawet do zamarznięcia parownika. Problemom tym można zaradzić, czyszcząc lub wymieniając filtry co 200 godzin lub częściej w przypadku pracy w warunkach znacznego zapylenia. Zaleca się także regularne czyszczenie filtra zewnętrznego klimatyzacji poprzez delikatne ostukanie lub za pomocą sprężonego powietrza kierowanego od strony wewnętrznej. Taka konserwację należy wykonywać co 500 godzin i wymieniać filtr po trzech czyszczeniach, aby zapewnić skuteczność.

Konserwacja filtrów wylotowych dla bezpieczeństwa

Regularne sprawdzanie filtrów wylotowych klimatyzacji jest istotne nie tylko ze względu na komfort, ale również z przyczyn bezpieczeństwa. Zanieczyszczenia dostające się do przewodów mogą powodować hałas lub uszkodzenie silników wentylatorów, stwarzając duże zagrożenie.

Czystość chłodnicy

Chłodnica odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o efektywność klimatyzatorów. W większości maszyn znajduje się z przodu zbiornika na wodę. Utrzymywanie chłodnicy w czystości zapobiega zatkaniu, które może prowadzić do częstszych awarii klimatyzacji, oraz uniknąć niepotrzebnych zakłóceń robót.

Odpowiednie chłodzenie i przerwy

Lato przynosi większe obciążenie pracą, jednak ważne jest uwzględnienie w planach robót wystarczających przerw nie tylko dla pracowników, ale również dla maszyn, aby uniknąć przegrzania i przeciążenia mogących zagrażać bezpieczeństwu sprzętu.

Procedury obsługi dostosowane do warunków

Gdy wysokie temperatury powodują gromadzenie się wilgoci w układach paliwowych, skutkując problemami przy eksploatacji, procedury obsługi powinny obejmować regularne kontrole zbiorników na płyn do układów wydechowych silników wysokoprężnych oraz częste opróżnianie separatora wody, aby zwiększyć wydajność paliwa i uniknąć usterek.

Podjęcie proaktywnych działań pomoże dotrzymać terminów inwestycji bez narażania zdrowia i wydajności.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2486691/Top_5_Safety_Guidance_Maintenance_Operations_Construction_Ongoing_Surge_Summer.jpg