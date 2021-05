LONDRES, 18 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A comunidade empresarial mundial, The Valuable 500, anuncia que alcançou seu objetivo de fazer 500 empresas internacionais se comprometerem a colocar a inclusão de pessoas com deficiência em suas agendas, tornando-se o maior grupo de CEOs do mundo para a inclusão de deficientes.

Desde que The Valuable 500 foi lançado na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2019, algumas das empresas mais reconhecidas do mundo se uniram à campanha, incluindo Allianz, Apple, BBC, BP, The Coca-Cola Company, Daimler, Deloitte, EY, Google, Johnson & Johnson, Microsoft, Nestlé, P&G, Mahindra & Mahindra Ltd., Prada, Shell, Sky, Sony, Twitter, Unilever, Virgin Media, Verizon e Vodafone.

Os membros incluem 36 das 100 empresas FTSE, 46 das empresas Fortune 500 e 28 das empresas da Nikkei. As empresas que apoiam The Valuable 500 têm um faturamento combinado de mais de 8 trilhões de dólares e mais de 20 milhões de funcionários em 36 países, o que demonstra o peso do alcance e da influência da campanha.

A iniciativa deve-se a uma nova pesquisa realizada por The Valuable 500 e Tortoise Media que revela que não há nenhum executivo ou gerente sênior que tenha declarado uma deficiência nos relatórios das empresas FTSE 100, enquanto apenas 12% informaram o número total de funcionários que se declaram deficientes.

Embora a nova pesquisa mostre resultados ruins em relação à inclusão de pessoas com deficiência em todas as empresas FTSE 100, ela também indica que isso está fadado a mudar, já que 16 das 100 empresas estabeleceram metas viáveis relacionadas à representação de pessoas com deficiência, e mais empresas se propuseram a implementá-las.

Todos os membros do The Valuable 500 assumiram um compromisso público de promover a inclusão de pessoas com deficiência em suas empresas, e mudanças positivas já estão em curso. Hoje, The Valuable 500 lançou a fase 2 da campanha, que ativará as 500 principais organizações para trabalhar juntas e realizar as mudanças necessárias à inclusão corporativa de pessoas com deficiência.

Como parte disso, 13 líderes icônicos do The Valuable 500, juntos, fundarão, construirão e testarão os programas e soluções, utilizando sua experiência no setor para catalisar o progresso para toda a comunidade. Esses líderes são Allianz, BBC, Deloitte, EY, Google, Mahindra & Mahindra Ltd., LSEG, Omnicom, P&G, Salesforce, Sony, Sky e Verizon. Unindo-se a eles hoje como a 500a empresa, a Apple se tornou a parceira icônica para Design Inclusivo, ajudando a impulsionar os mais altos níveis de design inclusivo dentro e além da comunidade.

