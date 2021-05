500 PDG de grandes organisations créent la plus grande communauté au monde pour l'inclusion des entreprises en faveur du handicap - The Valuable 500

LONDRES, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le collectif international des affaires The Valuable 500 annonce qu'il a atteint son objectif de 500 organisations internationales qui s'engagent à inscrire l'inclusion du handicap à l'ordre du jour de leur conseil d'administration, ce qui en fait le plus grand collectif de PDG au monde en faveur de l'inclusion du handicap.

Depuis le lancement de The Valuable 500 lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en 2019, certaines des entreprises les plus reconnues du monde entier ont rejoint la campagne, notamment Allianz, Apple, BBC, BP, la société Coca-Cola, Daimler, Deloitte, EY, Google, Johnson & Johnson, Microsoft, Nestlé, P&G, Mahindra & Mahindra Ltd., Prada, Shell, Sky, Sony, Twitter, Unilever, Virgin Media, Verizon et Vodafone.

Les membres comprennent 36 des 100 sociétés FTSE, 46 du classement Fortune 500 et 28 de la Nikkei. Les organisations qui soutiennent The Valuable 500 disposent d'un chiffre d'affaires cumulé de plus de 8 000 milliards de dollars et plus de 20 millions d'employés dans 36 pays, démontrant le poids de la portée et de l'influence de la campagne.

Cela découle d'une nouvelle recherche de The Valuable 500 et de Tortoise Media qui révèle qu'aucun directeur exécutif ou cadre supérieur d'une entreprise du FTSE 100 n'avait déclaré un handicap, tandis que seulement 12 % rapportent le nombre total de leurs employés ayant un handicap.

Bien que la nouvelle recherche fasse ressortir des résultats frappants sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'ensemble du FTSE 100, elle indique également que cela devrait changer, 16 des 100 entreprises ayant établi des objectifs crédibles en matière de représentation des personnes ayant un handicap, et plus encore prêtes à les mettre en place.

Tous les membres de The Valuable 500 se sont engagés publiquement à promouvoir l'inclusion des personnes handicapées au sein de leurs organisations et des changements positifs sont déjà en cours. Aujourd'hui, The Valuable 500 a lancé la phase 2 de la campagne, qui incitera les 500 grandes organisations à travailler ensemble pour provoquer le changement en ce qui concerne l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises.

Dans ce cadre, 13 leaders emblématiques de The Valuable 500 financeront, construiront et testeront collectivement les programmes et les solutions, en utilisant leur expérience de l'industrie pour catalyser les progrès pour toute la communauté. Ces leaders sont Allianz, BBC, Deloitte, EY, Google, Mahindra & Mahindra Ltd., LSEG, Omnicom, P&G, Salesforce, Sony, Sky et Verizon. En se joignant à eux aujourd'hui en tant que 500e entreprise, Apple est devenu le partenaire emblématique du design inclusif, qui contribue à stimuler les plus hauts niveaux de design inclusif au sein de la communauté et au-delà.

Related Links

https://www.thevaluable500.com



SOURCE The Valuable 500