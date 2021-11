500 micro, petites et moyennes entreprises sélectionnées s'internationalisent lors de l'UMKM EXPO(RT) virtuelle BRIlianpreneur 2021

Sunarso, président-directeur de la BRI, a déclaré : « Cette année, nous nous concentrons sur la session de mise en relation d'affaires, ciblant plus de 105 acheteurs de 30 pays. Grâce à cela, les micro, petites et moyennes entreprises peuvent étendre leur marché à un niveau international et gagner la compétition mondiale. »

L'UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 est l'occasion de présenter des produits d'exportation de qualité supérieure de l'Indonésie dans des secteurs riches du patrimoine et des cultures indonésiens. Il s'agit notamment des industries de l'alimentation et des boissons, de la mode, des accessoires et de la beauté, ainsi que de la décoration intérieure et de l'artisanat. Ces secteurs, en particulier ceux de l'alimentation et des boissons et de la mode, devraient apporter une contribution positive à la valeur des exportations indonésiennes, qui atteindront 20,36 milliards de dollars en août 2021, soit une augmentation de 21,75 % par rapport à juillet 2021, selon le Bureau central des statistiques[1].

Cette année, l'UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 se tiendra entièrement en ligne et la session de « Business Matching » se déroulera du 13 au 15 décembre 2021. Après avoir réussi à décrocher 74 contrats de 24 pays pour un montant de 57,5 millions de dollars américains l'année dernière, la BRI vise à aller encore plus loin cette année avec un marché potentiel estimé à 65 millions de dollars américains.

Cet objectif est réalisable avec les participants actuels, dont CV Pelangi Nusantara (Pelanusa), une industrie domestique initialement lancée en tant que communauté de développement des femmes en 2012. Depuis lors, Pelanusa a exporté ses produits de haute qualité à l'étranger, notamment au Japon, en Malaisie et au Vietnam.

« BRIlianpreneur nous a permis d'autonomiser notre réseau de plus de 20 groupes d'artisans éminents à travers le pays en transformant notre état d'esprit pour qu'il soit plus sensible au numérique. Grâce à notre artisanat à base de tissus usagés, comme les décorations d'intérieur, nous voulons préserver le patrimoine local de l'Indonésie », a déclaré Endahing Noor Suryanti, propriétaire de Pelanusa.

Un autre participant est Mutiara Handicraft, une PME dont l'objectif est d'aider les personnes handicapées. Elle produit des patchworks et des objets artisanaux à base de déchets, tels que des paillassons et des couvertures, à des prix compétitifs et avec des motifs colorés.

Le programme comprend également des débats inspirants animés par des experts et des intervenants de premier plan, une exposition virtuelle, une exposition 3D, un voyage virtuel, un atelier de bricolage et des prix à gagner pour les PME.

Pour participer au « business matching », les acheteurs potentiels peuvent dès à présent s'inscrire en ligne et télécharger le catalogue www.brilianpreneur.com/umkm/

Pour plus de détails concernant l'événement et les inscriptions, rendez-vous sur le site www.brilianpreneur.com.

