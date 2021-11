500 vybraných malých a stredných podnikov (MSP) vstupuje do globálneho sveta na virtuálnom podujatí UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021

UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 predstavuje najkvalitnejšie indonézske vývozné produkty z rôznych sektorov, ktoré sú obohatené o indonézske dedičstvo a kultúry. Zahŕňajú potraviny a nápoje (PaN), módu, doplnky a skrášľujúce produkty, dekorácie pre domácnosť a remeslá. Očakáva sa, že tieto sektory, najmä potraviny a nápoje a móda, pozitívne prispejú k exportnej hodnote Indonézie, ktorá podľa Centrálneho štatistického úradu[1] dosiahla v auguste 2021 dosiahla až 20,36 miliárd USD alebo 21,75 % nárast v porovnaní s júlom 2021.

Tento rok bude výstava UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 prebiehať plne online so stretnutím Spájania podnikov, ktoré bude prebiehať 13. - 15. decembra 2021. Po úspešnom získaní 74 kontraktov z 24 krajín v hodnote 57,5 milióna USD v minulom roku má banka BRI tento rok ešte väčšie očakávania s odhadovaným potenciálnym obchodom vo výške 65 miliónov USD.

Tento cieľ je dosiahnuteľný so súčasnými vybranými účastníkmi, vrátane CV Pelangi Nusantara (Pelanusa), domáceho priemyslu, ktorý bol pôvodne založený ako komunita pre rozvoj žien v roku 2012. Odvtedy Pelanusa vyváža svoje vysokokvalitné produkty do zahraničia, napríklad do Japonska, Malajzie a Vietnamu.

„BRIlianpreneur nám, transformáciou nášho myslenia na lepšie pochopenie digitalizácie, umožnila posilniť sieť viac ako 20 skupín popredných remeselníkov po celej krajine. Prostredníctvom našich remesiel spracúvajúcich odpadové látky, ako sú domáce dekorácie, chceme zachovať miestne dedičstvo Indonézie," povedal Endahing Noor Suryanti, majiteľ spoločnosti Pelanusa.

Ďalším účastníkom je Mutiara Handicraft, podnik zo segmentu malých a stredných podnikov, vybudovaný na podporu komunity so zdravotným postihnutím. Z odpadových látok vyrábajú patchwork a remeselné výrobky, ako sú rohožky a prikrývky, s konkurenčnými cenami a farebným dizajnom.

Súčasťou programu sú aj inšpiratívne rozhovory odborníkov a prominentných rečníkov, virtuálna výstava, 3D výstava, virtuálny výlet, dielňa pre domácich majstrov a ocenenia pre MSP.

Na zapojenie sa do spájania podnikov sa potenciálni kupci teraz môžu zaregistrovať online a stiahnuť si katalóg www.brilianpreneur.com/umkm/

Ďalšie podrobnosti o podujatí a registrácii nájdete na stránkach www.brilianpreneur.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691730/BRILianpreneur_2021_R1.jpg

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)