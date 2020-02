53 West 53, pierwszy apartamentowiec Jeana Nouvela w Nowym Jorku, przyjmuje pierwszych mieszkańców

Zaprojektowany przez laureata nagrody Pritzkera, francuskiego architekta Jeana Nouvela z wykończeniem wnętrz autorstwa Thierry'ego Desponta budynek 53 West 53 obejmuje 145 apartamentów w różnych rozmiarach, od jednej do czterech sypialni, a także apartamenty zajmujące całe piętra i dwupiętrowe penthouse'y z prywatnymi windami. Zwężający się kształt budynku i charakterystyczne dla Nouvela wyeksponowane elementy strukturalne znane jako „diagrid" nadają niepowtarzalnego charakteru każdemu apartamentowi. Rezydencje dostępne są obecnie od 3,5 miliona dolarów za jednopokojowy apartament do 63,82 milionów za czteropokojowy, dwupiętrowy penthouse.

– Mieszkańcy i przyszli nabywcy mają niepowtarzalną możliwość zamieszkania w arcydziele architektonicznym, które podniosło poprzeczkę luksusowych rezydencji na Manhattanie – skomentował David Penick, dyrektor zarządzający w Hines.

Niestandardowe projekty kuchni autorstwa Thierry'ego Desponta obejmują podświetlane od tyłu, półprzezroczyste, marmurowe płyty kuchenne i szafki ze szkła malowanego od środka z wykończeniem z polerowanego niklu wyprodukowane we Włoszech przez Molteni & C. Blaty i wysepki z polerowanego marmuru z zaokrąglonymi brzegami uzupełniają w pełni zintegrowane lodówki Sub-Zero i piekarniki Miele z niskimi płytami grzewczymi. Każdy apartament w 53 West 53 wyposażony jest w elegancko wykonane drzwi z drzewa kasztanowego o jakości meblarskiej z niestandardowym wykończeniem z brązu produkcji E.R. Butler & Co. inspirowanym wyjątkową sylwetką budynku. W mieszkaniach znajdują się potrójnie przeszklone okna od podłogi do sufitu, które minimalizują hałas z zewnątrz i wahania temperatury oraz zapewniają akustyczną prywatność.

Wyjątkową cechą charakterystyczną budynku 53 West 53 jest to, że zintegrowany jest z architektonicznie wyróżniającym się kampusem miejskim muzeum MoMA. W podstawie budynku otwarto trzy nowe poziomy wystawowe, z którego każdy połączony jest z dotychczasowymi przestrzeniami wystawowymi muzeum. Mieszkańcy stają się specjalnymi członkami MoMA, co daje im możliwość organizowania prywatnych wydarzeń w kultowym ogrodzie rzeźb.

Poziom luksusu życia w 53 West 53 podnoszą zadbane przestrzenie użytkowe, wyselekcjonowani pracownicy i wysoki poziom usług. Centrum wellness prowadzone przez The Wright Fit obejmuje basen o długości 65 stóp, zimny basen i jacuzzi ze złożonymi pionowymi ogrodami tuż przy brzegu basenu zaprojektowanymi przez uznanego francuskiego botanika Patricka Blanca. W centrum znajdują się także korty do squasha. Na piętrze 46 i 47 umieszczono salon o wysokości obejmującej oba piętra z pięknymi widokami i prywatną jadalnią z widokiem na Central Park. Mieszkańcy mogą także korzystać w domach z prywatnych usług kucharskich oferowanych przez znajdującą się w budynku restaurację. Inne udogodnienia to biblioteka, salon enologiczny obejmujący wysokość dwóch pięter na degustacje win, sejfy na wino z kontrolą temperatury do nabycia, prywatna sala kinowa, sala zabaw dla dzieci i prywatna przestrzeń do przechowywania do nabycia. Lobby budynku otwarte 24 godziny na dobę zaprojektowane w palecie jasnego dębu, marmuru, alabastru, brązu i złota umożliwia prywatny dostęp do budynku z ulicy 53 i 54.

Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji prywatnej wizyty można uzyskać kontaktując się z Corcoran Sunshine Marketing Group pod numerem 212.688.5300 lub na stronie www.53W53.com .

