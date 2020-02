O 53 West 53, primeiro arranha-céu residencial de Jean Nouvel na Cidade de Nova York, anuncia ocupação imediata

Projetado por Jean Nouvel, arquiteto francês ganhador do Prêmio Pritzker, com arquitetura interior de Thierry Despont, o 53 West 53 tem 145 apartamentos, que variam em tamanhos de um a quatro quartos, incluindo residências de andar inteiro e coberturas duplex com elevadores privados. O projeto afilado do prédio e o sistema estrutural que expõe a assinatura de Nouvel, conhecido como diagrid (grade diagonal), significa que a planta de cada residência é única. Os preços dos apartamentos variam de 3,5 milhões para o apartamento de um quarto a $ 63,82 milhões para a cobertura duplex de quatro quartos.

"Os residentes e os futuros compradores agora têm uma oportunidade única de viver em uma obra-prima arquitetônica, que realmente eleva o padrão de residência de luxo em Manhattan", disse o diretor de Administração da Hines, David Penick.

As cozinhas com projetos personalizados de Thierry Despont têm backsplashes (painéis atrás da pia) de mármore clássico estuário translúcidos, iluminados, armários de vidro branco laqueado atrás com detalhes em níquel polido, fabricados na Itália pela Molteni & C. Bancadas e ilhas de cozinha de mármore estuário polido, com bordas chanfradas, complementam refrigeradores Sub-Zero, fornos Miele e cooktops de baixo perfil, inteiramente integrados. Cada residência do 53 West 53 tem portas de nogueira com qualidade de mobília, elegantemente trabalhadas, de fora a fora, com hardware de bronze desenhado sob encomenda, inspirado na silhueta distinta do prédio, fabricado pela E.R. Butler & Co. As residências têm janelas do chão ao teto, triplamente vidradas, o que minimiza o ruído externo e as variações de temperatura, além de fornecer privacidade acústica.

O 53 West 53 tem a distinção única de ser integrado ao campus urbano arquitetonicamente notável do MoMA. Três novos níveis de galerias já estão abertos na base do prédio, cada um deles acessados e conectados com os espaços de exposição atuais do museu. Os residentes recebem filiações escrituradas ao MoMA, o que inclui a possibilidade de o prédio organizar eventos privados no icônico Jardim das Esculturas (Sculpture Garden) do museu.

Instalações administradas impecavelmente, pessoal e serviços elevam a experiência de viver no 53 West 53. O Wellness Center, operado pela The Wright Fit, inclui uma piscina com raias de 20 metros, piscina de imersão fria e banheira de hidromassagem, com jardins verticais sofisticados na área da piscina, criados pelo notável botânico francês Patrick Blanc, bem como uma quadra de squash regulamentar. Os andares 46 e 47 têm um salão de altura dupla, com vistas deslumbrantes, e uma sala de jantar formal com vistas para o Central Park. Os residentes também podem desfrutar o serviço privado de refeições em casa oferecido pelo restaurante do prédio. Outras instalações incluem uma biblioteca, suíte de Enologia de altura dupla para degustação de vinhos, adegas de armazenamento de vinho com temperatura controlada disponíveis para compra, uma sala de projeção privada, sala de brinquedos para as crianças e depósito privado disponível para compra. O saguão do prédio com recepcionistas 24 horas por dia, projetado em uma paleta de carvalho com cerusa, mármores, alabastro, bronze e ouro em folha, tem entradas privadas nas Ruas 53 e 54.

Para obter mais informações ou marcar uma reunião, contate o Corcoran Sunshine Marketing Group pelo telefone 212.688.5300 ou visite www.53W53.com .

