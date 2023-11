56 % des entreprises du monde entier ont entrepris une « transformation axée sur les compétences » (SFT) et enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires deux fois supérieure à celle de leur groupe de référence : rapport iMocha-EY

Dans les entreprises qui adoptent le SFT, 61 % des responsables des ressources humaines signalent de meilleurs résultats en matière de fidélisation des talents et 58 % signalent une amélioration des performances des employés.

PUNE, Inde et SAN FRANCISCO, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'origine d'un changement transformationnel, 56 % des entreprises dans le monde adoptent une « transformation axée sur les compétences », selon le dernier rapport d'iMocha-EY India. iMocha, la principale plateforme Cloud d'intelligence des compétences alimentée par l'IA, et EY, la principale organisation de services professionnels, ont lancé aujourd'hui leur deuxième rapport sur la transformation des compétences, intitulé « La transformation axée sur les compétences : une nouvelle approche pour libérer le potentiel des talents ». Ce rapport est basé sur une recherche primaire via des entretiens et des enquêtes auprès de 560 responsables RH et employés des secteurs BFSI, IT, Tech, Telecom, et d'autres industries aux États-Unis, EMEA, Inde, SEA et ANZ.

56% Enterprises Globally are Undergoing “Skills-First Transformation” (SFT) and they are Clocking 2x Revenue Growth Compared to their Peer Group: iMocha-EY Report

Le rapport indique que les entreprises ont adopté les compétences d'abord dans les télécommunications (66 %), les plates-formes technologiques (66 %) et les technologies de l'information (58 %), les États-Unis étant en tête de ce mouvement de transformation. En outre, les entreprises qui ont adopté le SFT ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires deux fois plus élevée au cours des trois dernières années que celles qui ne l'ont pas fait. Notamment, quatre employés sur cinq préfèrent les entreprises qui privilégient les compétences, ce qui influe directement sur la réussite de l'entreprise.

Amit D Mishra, PDG et fondateur d'iMocha, a déclaré : « Le paysage opérationnel, en particulier dans les secteurs axés sur la technologie, est devenu extrêmement dynamique, et seule une transformation axée sur les compétences devrait permettre aux entreprises d'avancer régulièrement sur la voie d'une croissance durable. Les employés veulent se perfectionner et se recycler pour rester pertinents ; ils sont impatients de mettre en valeur leurs compétences et d'être reconnus pour celles-ci ».

Preeti Anand, Partner, Business Consulting chez EY India, a ajouté : « Dans le monde dynamique d'aujourd'hui, la demande de compétences en technologie et en IA, associée à l'évolution des attentes des employés, a donné naissance à l'impératif organisationnel de la « Transformation axée sur les compétences » (Skills-First Transformation, SFT). À l'avenir, les premiers à adopter la SFT devraient se concentrer sur l'approche « Skills intelligence first » pour mieux intégrer les données sur les compétences dans les processus opérationnels, réalisant ainsi une meilleure rétention et une meilleure performance des employés ».

Avec des preuves irréfutables de la satisfaction accrue des employés, de l'amélioration des performances de l'entreprise et de la croissance remarquable du chiffre d'affaires, le rapport sert de guide aux entreprises désireuses d'adopter une approche axée sur les compétences et de rester compétitives dans un environnement concurrentiel.

Le rapport peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.imocha.io/skills-first-transformation

À propos d'iMocha ( www.imocha.io )

iMocha est un cloud d'évaluation des compétences alimenté par l'IA qui aide les entreprises à créer un écosystème accordant la priorité aux compétences et aux données pour le recrutement, la montée en compétence et la gestion des talents, à l'échelle, pour tous les postes et dans tous les secteurs. Fondée en 2015, plus de 500 organisations dans plus de 70 pays dans les domaines de l'IT/ITeS, des télécommunications, de la BFSI, de la vente au détail et de la fabrication utilisent la Skills-Intelligence d'iMocha pour adopter une approche Skills-First pour l'embauche accélérée, l'apprentissage objectif et les programmes de développement et pour gérer les talents du candidat à l'alumni.

La plateforme s'appuie sur des technologies brevetées pour établir le profil de compétences des employés, l'inventaire des compétences organisationnelles, la taxonomie et l'ontologie des compétences, l'évaluation comparative des compétences et l'analyse des compétences.

À propos d'EY ( www.ey.com )

EY existe pour construire un monde de travail meilleur, en aidant à créer de la valeur à long terme pour les clients, les personnes et la société et à renforcer la confiance dans les marchés financiers. Grâce aux données et à la technologie, les diverses équipes d'EY dans plus de 150 pays offrent la confiance par l'assurance et aident les clients à croître, à se transformer et à fonctionner.