5ª WIC: na vanguarda da inovação

O WIC, agora em seu quinto ano, está constantemente se atualizando. Este ano, além da tradicional série de conferências, exposições, competições e experiências de tecnologias inteligentes, de acordo com os requisitos de controle da pandemia, uma área especial de exposições será montada para cidades convidadas e países de honra, e convidados internacionais serão convidados a visitar as exposições e compartilhar seus conhecimentos. Além disso, o Congresso Internacional de Esportes Inteligentes, um evento anual que ocorre durante o WIC, se unirá ao concurso regional Honor of Kings da Tencent Esports, famoso no mundo todo, que será realizado no norte da China pela primeira vez este ano, para explorar novos campos e atrair a geração mais jovem. Todas essas mudanças se encaixam no tema do WIC, "Nova Era da Inteligência: Capacitando um Novo Desenvolvimento, Promovendo um Novo Padrão".

O objetivo original do WIC era desenvolver o setor de inteligência da China. Conforme os organizadores adquiriram experiência e foram pioneiros em novas formas de sediar o evento, o congresso gradualmente se tornou uma plataforma em que convergem tecnologias de ponta e ideias inovadoras, com empresas do mundo todo desempenhando um papel importante. À medida que continua a inovar, a plataforma tem realmente promovido intercâmbios no setor global de inteligência e promovido uma cooperação maior e mais profunda.

A cidade sede, Tianjin, reflete os princípios da organização do WIC. Como uma das primeiras cidades a se industrializar na China, conta com um longo histórico e está constantemente buscando a inovação. O supercomputador Tianhe e o chip de interface cérebro/computador Brain Talker são apenas duas das conquistas que saíram da inovadora Tianjin. Além do setor da inteligência, o "Vale Nacional de Inovação em TI de Tianjin", construído pela cidade nos últimos anos, atraiu quase mil empresas. Atualmente, estão sendo feitos esforços para criar um cluster do setor de aplicação e inovação em TI da ordem de 100 bilhões de yuans com um modelo de "reunir empresas, capacitadas por plataforma, impulsionadas por aplicação e fazendo avanços por grupos." Para conseguir uma inovação sustentável, Tianjin também promoveu a construção de parques científicos em universidades. Tianjin tem como objetivo construir cinco parques científicos universitários em nível municipal até 2023, a fim de integrar recursos de universidades e de outros setores sociais para dar impulso à inovação e ao desenvolvimento industrial.

O WIC é um microcosmo que representa a visão de Tianjin e da China na promoção de intercâmbios em todo o país e em todo o mundo, promovendo, por meio de parcerias, a inovação, o compartilhamento de resultados e um progresso em que todos ganham. Com o objetivo de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, Tianjin e a China como um todo estão dispostos a trabalhar lado a lado com outros países.

FONTE China.org.cn

