Cinquième WIC : à l'avant-garde de l'innovation

Le WIC, qui en est à sa cinquième édition annuelle, se modernise constamment. Cette année, mis à part la série traditionnelle de conférences, d'expositions, de compétitions et d'expériences de technologie intelligente – qui se déroule conformément aux exigences de contrôle liés à la pandémie – une aire d'exposition spéciale sera installée pour les villes invitées et les pays d'honneur. Les invités internationaux pourront visiter les expositions et partager leurs connaissances. De plus, le congrès international des sports intelligents – un événement annuel organisé dans le cadre du WIC – s'associera pour la première fois cette année au concours régional du nord de la Chine, Honor of Kings de Tencent E-sports, afin d'explorer de nouveaux champs d'intérêt et d'attirer la jeune génération. Tous les changements s'inscrivent dans le thème du WIC : une nouvelle ère d'intelligence informatique pour habiliter le développement technologique et cultiver un nouveau modèle.

L'objectif initial du WIC visait à développer l'industrie des technologies intelligentes en Chine. À mesure que les organisateurs ont acquis de l'expérience et trouvé des façons novatrices de planifier l'événement, le WIC est progressivement devenu une plateforme où se rejoignent les technologies de pointe et les idées révolutionnaires, et où les entreprises du monde entier jouent un rôle considérable. Au fur et à mesure de son évolution, cette plateforme a véritablement favorisé le partage de connaissances dans l'industrie mondiale des technologies intelligentes et appuyé une coopération plus grande et plus approfondie.

La ville hôte, Tianjin, incarne les principes organisationnels du WIC. En tant que l'une des premières villes à s'industrialiser en Chine, elle possède une riche histoire sur ce plan, et sa population cherche continuellement à innover. Le superordinateur Tianhe et la puce de l'interface cerveau-machine Brain Talker ne constituent que deux des réalisations novatrices qui ont vu le jour à Tianjin. Outre l'industrie des technologies intelligentes, la vallée nationale de l'innovation en matière de technologies de l'information (TI) de Tianjin – construite par la Ville même au cours des dernières années – a attiré près d'un millier d'entreprises. Des efforts sont actuellement déployés pour créer un ensemble industriel d'applications de TI et d'innovation d'une valeur de 100 milliards de yuans, avec un modèle visant à rassembler les entreprises. Le tout sera habilité par une plateforme, piloté par une application et permettra de faire des percées par groupes. Afin de parvenir à un cadre d'innovation axé sur le développement durable, la Ville a également encouragé la construction de parcs scientifiques dans les universités. Tianjin compte construire cinq parcs scientifiques municipaux d'ici 2023, afin d'intégrer les ressources des universités et d'autres secteurs sociaux pour stimuler l'innovation et le développement industriel.

Le WIC est un microcosme qui représente la vision de Tianjin et de la Chine dans la promotion du partage de connaissances à l'échelle nationale et mondiale. La Ville et le pays visent conjointement à favoriser l'innovation, le partage de résultats et la réalisation de progrès mutuellement avantageux. Dans le but de bâtir une collectivité avec un avenir commun pour l'humanité, Tianjin et la Chine sont prêts à travailler en collaboration avec d'autres pays.

