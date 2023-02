5G 3 roky = 4G 5 rokov, operátori dosiahli úspech po 1. kole zavádzania 5G

BARCELONA, Španielsko, 28. februára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei usporiadala na tohtoročnom veľtrhu Mobile World Congress (MWC) samit o obchodných úspechoch v oblasti 5G. Peng Song, prezident pre stratégiu a marketing IKT spoločnosti Huawei, predniesol hlavný prejav s názvom „Rôzne cesty k monetizácii 5G, urýchlenie obchodného úspechu 5G". Vo svojom prejave uviedol, že úspechy, ktoré sa v prípade 5G dosiahli počas prvých troch rokov, sa rovnajú úspechom, ktoré sa u 4G dosiahli počas prvých piatich rokov, a že poprední operátori už oslavujú úspech prvého kola vývoja 5G, ktorý vniesol do odvetvia pocit istoty a dôvery. 5G si teda tento úspech udrží, ak sa jej hodnota bude môcť ďalej rozvíjať v sektoroch ToC, ToH a ToB.

Mr. Peng giving a keynote speech at the Business Success Summit for MWC 2023

Počas svojho prejavu pán Peng poznamenal, že celosvetová miera rozšírenia používateľov 5G za prvé tri roky sa rovná miere rozšírenia 4G za prvých päť rokov. Operátori, ktorí počas prvého kola zavádzania 5G zaznamenali viac ako 20 % prienik používateľov, zaznamenali výrazný nárast príjmov z mobilných služieb. Medzitým sa zariadenia, obsah, skúsenosti a obchodné modely diverzifikujú, pretože čoraz viac operátorov a partnerov prijíma 5G. To je dôkazom posunu trhu od rozhodovania založeného na riziku k rozhodovaniu založenému na výnosoch pre ešte väčšiu istotu obchodného úspechu. Spoločnosť Huawei zistila, že kľúčom k úspechu je rýchla migrácia používateľov a prevádzky 5G: ak by operátor do troch rokov migroval 30 % prevádzky na 5G eMBB, návratnosť investície by sa prejavila za menej ako štyri roky. Táto doba by bola ešte kratšia, ak by operátor nasadil aj služby FWA a ToB.

ToC: Diferencovanie skúseností je novou paradigmou monetizácie siete

Siete 5G využívajú výkonné funkcie na poskytovanie diferencovaných skúseností pre rôznych používateľov. Operátori môžu napríklad poskytovať garantované prenosové rýchlosti downlink spojenia pre používateľov VIP a dobrú skúsenosť so službami uplink spojenia. Operátori v Číne už začali skúmať túto novú paradigmu.

ToH: 5G FWA je skutočne rýchla širokopásmová služba pre domácnosti s prostredím podobným optickým vláknam

Do konca roka 2022 95 operátorov komerčne spustilo služby 5G FWA pre viac ako 10 miliónov domácich používateľov. Vďaka rýchlemu nasadeniu, dobrým skúsenostiam, nízkym nákladom a vysokej energetickej účinnosti 5G FWA nahrádza staré medené vedenia na rozvinutých trhoch a umožňuje domáci širokopásmový prístup na rozvíjajúcich sa trhoch. Operátori v Európe, na Blízkom východe a v Afrike zaznamenali vynikajúce výsledky.

ToB: Privátne siete 5G sú kľúčom k preskúmaniu Enterprise Digital Blue Ocean

Pán Peng sa domnieva, že operátori môžu vytvoriť rozsiahle prepojenia služieb s podnikmi prostredníctvom privátnych sietí 5G, čím sa vytvorí trhový priestor pre digitálnu transformáciu podnikov, ktorý je trikrát až desaťkrát väčší ako trh samotných privátnych sietí. To bude tiež stimulovať predaj cloudových služieb, dátových centier, F5G a ďalších služieb s pridanou hodnotou. Súčasný trh privátnych sietí 5G ToB mimo Číny sa rýchlo rozvíja. Len v roku 2022 sa celkový počet vybudovaných sietí zdvojnásobil. Tento potenciál do budúcnosti je ešte väčší.

Pán Peng na záver svojho prejavu dodal, že 5G predstavuje nielen ekonomickú hodnotu pre operátorov, ale aj obrovskú spoločenskú hodnotu. Spoločnosť Huawei vyzýva globálnych operátorov a priemyselných partnerov, aby sa pripojili k jej obchodnému plánu GUIDE a ďalej rozvíjali potenciál sietí 5G od „5Good k 5Great".

Podpora údajov: Podľa najnovších štatistík GSMA a GSA bolo do decembra 2022 komerčne využívaných viac ako 240 sietí 5G na celom svete, vydaných bolo viac ako 1 700 rôznych typov terminálov 5G a počet používateľov 5G prekročil 1 miliardu. Okrem toho sa priemerný príjem na používateľa (ARPU) u 20 najväčších svetových operátorov zvýšil o 10 %, čo je o 1 % viac ako celosvetová základná hodnota.

Veľtrh MWC Barcelona 2023 sa koná od 27. februára do 2. marca v Barcelone v Španielsku. Spoločnosť Huawei predstavuje svoje produkty a riešenia v stánku 1H50 na výstavisku Fira Gran Via v hale 1. Spolu s globálnymi operátormi, odborníkmi z odvetvia a mienkotvornými osobnosťami sa venujeme témam, ako sú obchodný úspech 5G, príležitosti 5.5G, ekologický rozvoj, digitálna transformácia a vízia využitia obchodného plánu GUIDE na položenie základov pre 5.5G a budovanie úspechu 5G pre ešte väčšiu prosperitu. Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

