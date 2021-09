5G capacita transformação da mídia

Em 30 de agosto de 2021, foi realizado em Yizhuang, Beijing, o fórum da World 5G Convention com o tema "5G acelerando e capacitando o novo desenvolvimento da convergência midiática". Este fórum tem o patrocínio conjunto do Science and Technology Daily e do China International Publishing Group. Convidados da mídia, acadêmicos e membros do setor nacional e internacional se reuniram para discutir como a tecnologia 5G acelera o novo desenvolvimento da convergência midiática mostrando novos casos e prevendo novas tendências.

Du Zhanyuan, presidente do China International Publishing Group, disse que deve-se utilizar a tecnologia 5G para melhorar a capacidade de comunicação internacional e propôs quatro sugestões. Primeiro, deve-se promover ativamente o compartilhamento da tecnologia 5G para melhorar o bem-estar comum da humanidade. Em segundo lugar, deve-se acelerar a aplicação de tecnologias de múltiplos cenários. Em terceiro lugar, devem-se criar mecanismos compatíveis com o desenvolvimento da convergência midiática. E, por último, devem-se utilizar plenamente as conquistas em ciência e tecnologia para melhorar a capacidade de comunicação internacional.

Li Ping, membro do Partido Comunista Chinês do Ministério da Ciência e Tecnologia e presidente do Science and Technology Daily, ressaltou que a convergência midiática é essencialmente um resultado inevitável do desenvolvimento da ciência e tecnologia. Espera-se que os grandes meios de comunicação integrem profundamente a mídia tradicional e as novas mídias, formem uma comunidade de convergência midiática e ofereçam padrões setoriais para o desenvolvimento futuro.

Li Ping disse que o Science and Technology Daily tem prestado muita atenção ao desenvolvimento da tecnologia 5G e dado voz às opiniões chinesas no cenário mundial. Atualmente, as opiniões internacionais sobre questões como rastreamento de vírus e segurança digital são complicadas. Diante de situações que interligam o conhecido e o desconhecido, os novos grandes meios de comunicação capacitados por novas tecnologias são obrigados a manter uma postura correta e uma mente clara na comunicação internacional. Este se tornará um tópico da época em que todos precisam pensar profundamente e responder de forma ativa.

Durante o discurso de abertura, os convidados discutiram uma série de assuntos sobre a pesquisa científica futura. Por exemplo, aonde a combinação das mídias e das novas tecnologias levará o setor da mídia? De que modo a mídia desempenha um papel importante na promoção da implementação de tecnologias estratégicas emergentes?

Zheng Bo, editor-chefe adjunto do Economic Daily, disse que, na era 5G, os grandes meios de comunicação devem dar voz à opinião pública correta utilizando novas tecnologias e nunca devem se perder. Para os meios de comunicação, é muito importante manter a postura política correta e a orientação por valores. Devem-se fazer grandes esforços em divulgações profundas que reflitam diferentes perspectivas das notícias e ampliem o tom convencional na comunicação pública.

Gao Jie, repórter-chefe do Centre of New Media da Xinhua News Agency, apresentou a prática da tecnologia 5G no campo da convergência midiática, demonstrando a combinação perfeita de espaço virtual e mundo real, utilizando conteúdo de mídia para inspirar o entusiasmo das pessoas pelas relações públicas.

Como tornar as notícias inteligentes, reduzir o limite de edição ao vivo e conseguir a produção rápida e eficiente de conteúdos de vídeo? Zhang Shenyuan, diretor de produtos do New Media Center do People's Daily, ilustrou que devem-se elaborar planos abrangentes para fazer com que as tecnologias avançadas apoiem a convergência midiática por meio do exemplo de ferramentas de edição de transmissões ao vivo.

Zhang Shilei, diretor geral e editor sênior da CGTN Digital, disse que o impacto do 5G e da IA sobre o jornalismo tradicional não deve ser ignorado e que a imprensa deve tomar a iniciativa de adotar novas tecnologias e acelerar a convergência midiática.

Quanto à promoção da convergência midiática pelo 5G, Zhang Baoan, membro do comitê do partido e diretor técnico do Great Wall New Media Group, disse que a equipe técnica e as plataformas relevantes devem assumir a liderança no desenvolvimento da convergência midiática, ou seja, a convergência interna dentro de um instituto jornalístico, a convergência profunda entre o jornalismo e as relações públicas e a convergência interna entre os setores da imprensa.

Cui Baoguo, professor da Faculdade de Jornalismo e Comunicação da Universidade de Tsinghua, concentrou-se na relação entre a convergência midiática e o desenvolvimento da economia digital. "O desenvolvimento da economia digital pode oferecer o suporte técnico sólido e a garantia industrial necessários à formação de um sistema de comunicação que envolva todos os meios de comunicação. A convergência midiática pode ampliar o espaço para o desenvolvimento da economia digital. Os meios de comunicação promovem e complementam uns aos outros. O papel de liderança da economia digital deve ser desempenhado em sua plenitude de forma a promover a transformação dos meios de comunicação tradicionais", disse ele.

Ding Gangyi, secretário do comitê do partido da Faculdade de Ciência da Computação e líder da disciplina de desempenho digital avançado do Instituto de Tecnologia de Beijing, revelou as novas mudanças geradas pela tecnologia de simulação digital por meio de uma apresentação de arte durante a comemoração do centenário da fundação do Partido Comunista da China

Liu Xiaolin, diretor de desenvolvimento de públicos e serviços de distribuição da PR Newswire APAC, apresentou a disseminação de conteúdos multimídia sob a influência da tecnologia 5G. Ele acredita que os conteúdos de vídeo tenham ocupado a maior parte do tempo diário dos usuários e que a tecnologia 5G está reformulando a maneira como as pessoas interagem com o mundo.

Vasily Pushkov, diretor de cooperação internacional da Sputnik News Agency and Radio, transmitiu um comunicado internacional dizendo que o desenvolvimento de conteúdos imersivos diversificados será acelerado na era 5G.

Os convidados do setor também discutiram seus pontos de vista sobre o impacto da tecnologia 5G no desenvolvimento da convergência midiática. O Sr. Gao Peng, diretor sênior do departamento de desenvolvimento de estratégia do setor de áudio e vídeo da Huawei, disse que o número de usuários de vídeo on-line na China aumentou 126 milhões em março de 2020, em comparação com os números no final de 2018, respondendo por 94,1% de todos os usuários da internet. Sabe-se que o mercado de vídeos tem um imenso potencial.

Chen Lei, diretor sênior de marketing da Qualcomm, acredita que o 5G não só mudou o ecossistema de mídia, mas também acelerou a convergência midiática. Tu Jiashun, cientista principal de NFV/SDN e porta-voz de tecnologia da ZTE Corporation, ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos meios de comunicação tradicionais e ofereceu uma solução para a convergência da tecnologia e da mídia. Wang Qiong, gerente geral do setor de governo eletrônico e subsistência da WeCom Team no WeChat Group da Tencent, compartilhou os casos de produtos digitais na era 5G e sua referência para o desenvolvimento dos meios de comunicação no futuro.

Xu Zhilong, editor-chefe do Science and Technology Daily, que presidiu o fórum, compartilhou sua opinião sobre a relação entre a tecnologia 5G e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Em primeiro lugar, o 5G mudou o desenvolvimento dos meios de comunicação da teoria para a prática, e mais mudanças fundamentais ocorrerão no futuro. Em segundo lugar, a tecnologia 5G tem um enorme potencial de desenvolvimento. Sua aplicação atual é apenas a ponta do iceberg, e há mais áreas a serem exploradas. Em terceiro lugar, a capacitação do 5G para o desenvolvimento da convergência midiática é tanto direta quanto indireta. Deve-se dar mais atenção à capacitação indireta. No futuro, a questão sobre a forma como o 5G capacita o desenvolvimento da convergência midiática não será apenas um assunto muito importante, mas também um tópico digno de uma discussão aprofundada.

