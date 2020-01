SHENZHEN, China, 20 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de telecomunicações tecnologia empresarial e ao consumidor para a Internet móvel, anunciou hoje que Wang Xiyu, diretor de tecnologia da ZTE, partilhou seus insights sobre a futura era do 5G, concentrando-se em "5G: empenhando-se pelo crescimento sustentável em meio às expectativas" ["5G: Striving for Sustainable Growth amid Expectations"].

Em 2019, mais de 50 operadoras em todo o mundo anunciaram seu lançamento comercial do 5G, com mais de 200.000 novas estações base 5G Sub-6GHz implementadas. Contudo, a comercialização do 5G ainda permanece no estágio inicial de desenvolvimento de infraestrutura, conforme indicado pela construção em larga escala somente na China, Coreia do Sul, Estados Unidos e alguns outros países na Europa e no Oriente Médio. Estima-se que a China construa mais de 500.000 estações base de 5G em 2020, o que acelerará a implementação global do 5G. Atualmente, o lançamento do 5G tem enfrentado diversos desafios, os quais incluem requisitos mais rígidos para a densidade de estações base, menor consumo de energia e modelos lucrativos de negócios. Além disso, as operadoras estão buscando Retorno sobre o Investimento (RoI, na sigla em inglês) a partir de diferentes setores verticais e de um ecossistema de colaboração a fim de alimentar todos os setores por meio das inovações do 5G.

Uma década atrás, o 4G testemunhou sua prosperidade em escala global, a despeito das incertezas. O desenvolvimento tecnológico em conjunto com práticas inovadoras facilitou a implementação comercial do 4G, permitindo à Internet móvel acelerar a transformação social.

O desenvolvimento tecnológico está promovendo a comercialização 5G em larga escala

Embora o consumo de energia por bit do 5G tenha diminuído drasticamente em comparação com o do 4G, a eficiência energética ainda continua sendo uma questão importante, pela expetativa de que as redes 5G acelerem 12 vezes mais a taxa de processamento de dados. Os chipsets são determinantes para o desempenho, integração, consumo de energia e outros parâmetros essenciais de produtos; portanto, o processo de fundição dos chipsets é crucial para a evolução do produto. No passado, o processo de fundição do chipset de 28 nm disponível tanto para dispositivos móveis quanto equipamentos de sistema impeliu a comercialização do 4G. Hoje em dia, o chipset de 7 nm está pronto para impulsionar a comercialização do 5G. Com seus chips de desenvolvimento próprio com banda base de 7 nm e chips DIF, a ZTE tem feito um progresso notável, incluindo uma melhoria de 40% em integração, mais de 20% de aumento em potência de saída RF de ponta a ponta, e 30% de diminuição tanto em consumo de energia quanto em peso do produto. Em 2020, esses chipsets serão amplamente usados em redes 5G. Nos próximos anos, o desenvolvimento contínuo de tecnologias, consumo de energia e peso de produto continuará a diminuir. Portanto, o desenvolvimento líder do setor de chipsets de 7 nm/5 nm consolidará a liderança de produtos 5G dos grandes fornecedores.

A questão da cobertura que trouxe uma faixa de espectro mais elevada pelo 5G pode ser mitigada pelo uso de novas tecnologias, como o MIMO Massivo. Assim, a densidade da estação base de 5G em áreas urbanas é similar àquela de estações base 4G.

A integração multifornecedor ainda é o maior desafio para a comercialização do 5GC. Atualmente, a Arquitetura Nativa na Nuvem (CNA, na sigla em inglês) e a Arquitetura Baseada em Serviço (SBA, na sigla em inglês), já obtiveram o desaparelhamento software-hardware e foram colocados em uso comercial. O fatiamento de rede pode obter interimplementação automática na rede de transporte RAN, bem como na rede central desenvolvida por um fornecedor. As operadoras estão atualmente buscando explorar a integração multifornecedores a fim de aprimorar os padrões de domínio de gerenciamento facilitando a implementação automática de ponta a ponta. Os serviços típicos que emergem na comercialização 5GC, incluindo os serviços SMS 5G VoNR, serviço de cobrança, inter-RAT handover e migração de dados de usuário sem mudança de cartões SIM ou números, passaram no Teste de Interoperabilidade (IOT, na sigla em inglês) e comprovaram sua capacidade de compatibilidade com cenários eMBB. Os padrões para os serviços verticais orientados ao setor, tais como posicionamento 5G de alta precisão, ESTUN, NPN, TSN e 5G LAN estão amadurecendo. A ZTE tem sido uma importante peça na promoção da comercialização do 5GC baseado em produtos 5GC desenvolvidos, teste de campo e desempenho de rede.

No estágio inicial do desenvolvimento do 5G, os padrões para o equipamento de usuário de 5G e sistemas 5G ainda estão em desenvolvimento. Portanto, os fornecedores com capacidades 5G de ponta a ponta se tornam líderes do setor na implementação do comissionamento unificado e no fazer um melhor uso de faixas de espectro. Em fevereiro de 2019, a ZTE lançou o Axon 10 Pro 5G, o primeiro smartphone 5G da China em uso comercial. Até o final de 2019, os envios de smartphones 5G a clientes globais atingiu 5 milhões, representando 0,15% do total de envio de smartphones do mundo. No primeiro trimestres de 2020, a ZTE pretende lançar uma série de smartphones multifrequência 5G multimodo de nova geração, como o Axon 11. Até o final de 2020, espera-se que o menor preço dos smartphones 5G da ZTE seja de US$ 300,00, e também se espera que o preço dos módulos SA para setores verticais diminua rapidamente. Com a cobertura mais ampla de redes 5G, as operadoras globais preveem que, até o final de 2020, o equipamento de usuário 5G ao redor do mundo tenha atingido a casa de 160 milhões.

Práticas de comercialização de 5G impelindo transformação digital

A ZTE está colaborando com parceiros do setor vertical para maximizar o valor de cada aplicação. A ZTE tem explorado a profunda integração de setores 5G e verticais com Sany Heavy Industry, Xinhua News Agency, Tianjin Port, e Suning, co-promovendo a transformação digital dos setores.

As práticas e explorações do 5G em setores verticais indicam que a combinação de cenários virtuais e reais representa requisitos essenciais levantados pelos setores. Em muitas aplicações de 5G, os serviços em vídeo são considerados essenciais à transformação digital. Embora o 4G seja compatível com a transmissão de texto, dados, fotos e pequenos vídeos, o 5G garante a transmissão confiável de sinais de controle e serviços em vídeo que apresentam interação, tempo real e latência determinística. Ao promover a digitalização em sociedades e colocar sistemas de controle digital em aplicações, o 5G pode acelerar a transformação digital.

Na era do 2G, as operadoras se concentravam na construção da infraestrutura de rede, a fim de desfrutar exclusivamente de benefícios, atingido sua era de ouro quando predominaram os serviços por voz. Nas eras do 3G e 4G, a fraca correlação entre conteúdo e redes permitiu aos provedores de serviços OTT compartilhar benefícios derivados das redes existentes. Portanto, aqueles que permaneceram na vanguarda da Internet móvel e da computação em nuvem se tornaram os gigantes do setor. Na era do 5G, os requisitos por maior largura de banda, alta interação e latência determinística tornam os serviços mais dependentes de redes que possibilitem conteúdo, computação e serviços de armazenamento. Embora o 4G seja um catalisador para a computação em nuvem em rápida expansão, o 5G será a força motriz para serviços em vídeo distribuídos, sincronizados e em tempo real na era da computação em nuvem. As operadoras de telecomunicações partilhariam benefícios originadores da economia digital com base nos recursos superiores de rede e nas vantagens de capacidade.

Em parceria com empresas líderes em diferentes setores, a ZTE está dedicada a impulsionar o desenvolvimento de setores verticais por meio do 5G e capacitar todos os parceiros a possibilitar capacidades centrais tais como Cloud XR, IA, interconexão inteligente, posicionamento de alta precisão e capacidades de segurança para aplicações industriais.

A aplicação de software essencial está promovendo o estabelecimento de um ecossistema multifornecedor

Diferente do ramo de consumidor tradicional, a transformação digital nos setores verticais requer um ecossistema mais maduro e uma elevação mais drástica em confiabilidade de 99,9% para 99,999%, e até mais que isso. O software essencial, tais como sistemas operacionais e bancos de dados, é fundamental para o melhor uso tanto de hardware quanto de aplicações.

O sistema operacional NewStart da ZTE tem sido adotado nos principais ramos de telecomunicações, ferrovias de alta velocidade, energia, automotivo e de automação industrial. Com mais de 200 milhões de conjuntos enviados a clientes globais, o sistema operacional NewStart se tornou a tecnologia fundamental que garante a evolução social confiável.

Devido a crescente quantidade de dados a serem processados e às crescentes transações comerciais na era do 5G, a arquitetura de rede tradicional com servidores dedicados e bancos de dados centralizados não são compatíveis com o desenvolvimento de serviços em longo prazo com seu desempenho limitado de sistema, escalabilidade e flexibilidade. A aplicação de bancos de dados distribuídos, considerando seu melhor desempenho e maior confiabilidade, garante a implementação rápida de novas tecnologias no ecossistema, além de remover os riscos de encolhimento de sistema, as dificuldades no cultivo de talentos e os elevados custos ocasionados por servidores dedicados. O GoldenDB, o banco de dados distribuído da ZTE, foi aplicado pelos principais bancos em seus sistemas de cartão de crédito a fim de satisfazer os requisitos comerciais rigorosos. Ao auxiliar os clientes no processamento harmonioso de tráfego de pico nos Festivais de Compras Double 11 (11 Nov) e Double 12 (12 Dez), o banco de dados estabelece um exemplo para outras aplicações inovadoras de banco de dados em diversos setores.

A ZTE está comprometida em facilitar a comercialização do 5G e o desenvolvimento de uma super-rodovia de informações, promovendo a transformação digital ao alimentar setores verticais por meio do 5G. Ao promover seu sistema operacional NewStart amplamente usado e desenvolvido, bem como o banco de dados GoldenDB, a empresa está comprometida em se empenhar pela prosperidade do ecossistema.

