5G + XR : amener l'imagination dans la réalité

Lors de l'événement, Song a présenté comment Huawei a tenu des réunions annuelles compatibles RV et utilise la RA pour aider à la livraison de stations de base 5G. Les données de Huawei et de tiers montrent que le marché XR générera 1,5 billion de dollars de PIB d'ici 2030, ce qui équivaut à peu près au marché actuel de la 5G.

Comparant les progrès de l'industrie XR à la façon dont l'industrie des smartphones s'est développée, Song a déclaré que de nombreux fournisseurs proposent désormais des appareils XR pour moins de 300 USD, ce qui rend la technologie plus abordable tout en offrant des expériences utilisateur de nouvelle génération. Les outils de développement XR sont de plus en plus adoptés. La nouvelle norme OPEN XR est désormais prise en charge par presque toutes les principales sociétés de matériel, de plateforme et de moteurs, ce qui rend le déploiement multiplateforme possible sans plusieurs cycles de développement.

Ce qui est plus remarquable, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs pionniers mondiaux de la XR ont fait des percées commerciales ces dernières années. Les opérateurs de pays comme la Corée du Sud, la Thaïlande et la Chine ont dirigé le déploiement de services de RV/RA et ont obtenu des rendements importants en trois étapes : sélectionner les industries, définir des modèles commerciaux et développer des capacités. Un opérateur a déclaré : « Si la XR était lancée trois mois plus tard, il faudrait peut-être trois ans pour rattraper son retard. »

Huawei dévoile une nouvelle loi de Moore pour l'industrie XR

Lors de l'événement, Huawei a révélé une « nouvelle loi de Moore » pour l'industrie XR afin de guider l'expansion des capacités des opérateurs et des partenaires de l'industrie.

Les demandes de trafic pour le contenu XR populaire doublent tous les 18 à 24 mois. Dans les 2 à 4 prochaines années, le contenu 12K ou même XR à haute fréquence d'images deviendra plus courant. Ce type de contenu premium consommera la bande passante réseau et les ressources cloud à un rythme exponentiel.

Les capacités de service cloud doublent également tous les 18 à 24 mois pour réduire considérablement les coûts de production du contenu XR. Le service Cloud XR de Huawei est un excellent exemple de la façon dont ce type d'expansion peut être réalisé. Grâce à Cloud XR, Huawei a mis à disposition plusieurs fonctionnalités basées sur le cloud telles que la cartographie 3D à grande échelle, l'informatique spatiale adaptative tous scénarios et le rendu humain numérique avec des modèles de cheveux de précision qui permettent jusqu'à 100 000 mèches de cheveux.

Cette nouvelle loi de Moore est conçue pour guider l'innovation au sein de l'industrie XR et pour jeter les bases du développement XR. Huawei lui-même a suivi la ligne directrice. En ce qui concerne les appareils XR, Huawei a lancé sa AR-HUD nouvelle génération et innovante, élargissant les applications XR. En termes de transmission de données XR, Huawei a présenté des solutions innovantes telles que 5G Massive MIMO et FTTR. La société s'est publiquement engagée à prendre en charge un « Gigaverse » qui fournit un accès gigaoctet omniprésent pour prendre en charge les expériences XR à tout moment et en tout lieu. Huawei a également lancé sa solution « Cloud-network Express » pour aider les partenaires de l'industrie XR à accéder rapidement à plusieurs clouds et à utiliser des capacités de développement et de rendu basées sur le cloud.

Alors qu'il clôturait sa présentation, Song a appelé les partenaires de l'industrie à travailler ensemble conformément à la « nouvelle loi de Moore » et à saisir cette grande opportunité de développement pour l'industrie XR, en disant : « Agissons maintenant pour gagner l'avenir ».

Le MWC Barcelona 2022 se déroule du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et solutions sur le stand 1H50 du Fira Gran Via - Hall 1. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site ci-après : https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2022.

