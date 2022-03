5G+XR: Wyobraźnia zmienia się w rzeczywistość

Podczas wydarzenia Song przedstawił, w jaki sposób Huawei organizuje coroczne spotkania z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości i wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną jako wsparcie przy dostawie stacji bazowych 5G. Z danych Huawei i innych podmiotów wynika, że rynek XR wygeneruje do 2030 roku PKB w wysokości 1,5 bln USD, co odpowiada mniej więcej obecnemu rynkowi 5G.

Porównując postęp, jaki dokonał się w branży XR do rozwoju branży smartfonów, Song podkreślił, że wielu producentów oferuje obecnie urządzenia XR za mniej niż 300 USD, co sprawia, że technologia ta jest bardziej przystępna cenowo, a jednocześnie oferuje użytkownikom doświadczenia nowej generacji. Rosnącą popularnością cieszą się narzędzia programistyczne XR. Nowy standard OPEN XR jest obecnie obsługiwany przez niemal wszystkie liczące się podmioty produkujące sprzęt, platformy i napędy, dzięki czemu możliwe jest jego wdrożenie na wielu platformach bez konieczności ich przebudowywania.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wielu światowych pionierów XR dokonało w ostatnich latach komercyjnego przełomu. Operatorzy w krajach takich jak Korea Południowa, Tajlandia i Chiny są liderami we wdrażaniu usług VR/AR i osiągnęli znaczne zyski poprzez trzy etapy: wybór branż, ustalenie modeli biznesowych i rozwój możliwości. Jeden z operatorów oświadczył: „Gdyby XR wprowadzono na rynek trzy miesiące później, to nadrobienie zaległości mogłoby zająć trzy lata".

Huawei prezentuje nowe prawo Moore'a dla przemysłu XR

Podczas konferencji firma Huawei zaprezentowała „nowe prawo Moore'a" dla branży XR, które ma służyć operatorom i partnerom branżowym jako drogowskaz do rozwoju możliwości.

Zapotrzebowanie na wymianę popularnych treści XR dwukrotnie wzrasta co 18 do 24 miesięcy. W ciągu najbliższych 2 do 4 lat treści XR o wysokiej częstotliwości odświeżania 12K lub nawet 24K staną się jeszcze bardziej powszechne. Tego rodzaju materiały najwyższej klasy będą zużywały pasmo sieciowe i zasoby chmury w wykładniczym tempie.

Potencjał usług w chmurze podwaja się również co 18-24 miesiące, co znacznie obniża koszty produkcji treści XR. Usługa Cloud XR oferowana przez Huawei jest doskonałym przykładem, jak można osiągnąć ten rodzaj ekspansji. Poprzez Cloud XR Huawei udostępnia szereg możliwości opartych na chmurze, takich jak wielkoskalowe mapowanie 3D, adaptacyjne obliczenia przestrzenne we wszystkich scenariuszach oraz cyfrowe renderowanie ciała człowieka z precyzyjnymi modelami włosów, które pozwalają na uzyskanie do 100000 pasm włosów.

Nowe prawo Moore'a ma za zadanie ukierunkować innowacje w branży XR i stworzyć podstawy dla jej rozwoju. Również Huawei postępuje zgodnie z tą wytyczną. W zakresie urządzeń XR zaprezentowano innowacyjny AR-HUD nowej generacji, który rozszerza zastosowania XR. W zakresie transmisji danych XR firma Huawei przedstawiła innowacyjne rozwiązania, takie jak 5G Massive MIMO i FTTR. Spółka publicznie zobowiązała się do zaangażowania w „Gigaverse", który zapewnia wszechobecny gigabitowy dostęp wspierający doświadczenia XR w dowolnym miejscu i czasie. Huawei oferuje również rozwiązanie „Cloud-network Express", które ma pomóc partnerom z branży XR w szybkim dostępie do wielu chmur i wykorzystaniu możliwości rozwoju i renderingu w chmurze.

Kończąc wystąpienie słowami: „Działajmy teraz, aby wygrać przyszłość", Song wezwał partnerów z branży do współpracy zgodnie z „nowym prawem Moore'a" i wykorzystania tej wielkiej szansy rozwoju dla przemysłu XR.

