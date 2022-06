60 años después de la invención del Supercentro: el "Meijer Thrifty Acres" original sigue innovando y apoyando a las comunidades

GRAND RAPIDS, Míchigan, 8 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hace 60 años, Hendrik y Fred Meijer abrieron una tienda en Grand Rapids llamada "Thrifty Acres", y fueron los pioneros del supercentro estadounidense.

Si bien ese concepto innovador ha crecido hasta convertirse en un fenómeno del comercio minorista, Meijer sigue siendo una sólida compañía familiar con un compromiso permanente con sus clientes y las comunidades a las que presta servicios, que mejora continuamente la experiencia de compra y apoya a las organizaciones comunitarias mediante estrategias que encarnan los valores del minorista.

"La apertura de 'Thrifty Acres' en junio de 1962 fue una historia en ciernes, aunque no estoy seguro de que nuestro padre y nuestro abuelo se dieran cuenta de ello en ese momento", señaló Hank Meijer, presidente ejecutivo de Meijer. "Ellos vieron la oportunidad de servir mejor a sus clientes al ofrecer una gran variedad de productos en un mismo lugar. A papá le encantaría estar hoy aquí para ver cómo su filosofía fundamental ha seguido guiando a los miembros de nuestro equipo y atendiendo a nuestros clientes".

El equipo de padre e hijo empezó a imaginar el concepto en la década de 1950. En 1955, uno de los supermercados de la pequeña empresa añadió un departamento para vender productos generales. Apodado el "Home Center", ofrecía ropa, zapatos y accesorios, artículos de ferretería y artículos para el hogar, además de las ofertas de supermercado que Meijer siempre había proporcionado. Para finales de la década, todos menos los supermercados más pequeños de Meijer tenían Home Centers.

En junio de 1962, Meijer llevó la oferta del Home Center a un nuevo nivel con la introducción del concepto que denominaron "Thrifty Acres". Este nuevo entorno minorista combinó un supermercado completo con una amplia gama de productos generales, una cafetería, una farmacia y otros servicios, y vendía todos sus productos a través de un único conjunto de cajas de pago. La familia apostaba por la empresa, y realizaba una enorme jugada por ofrecer a los compradores una variedad y comodidad sin precedentes. El panorama del comercio minorista cambió de forma permanente. Las tiendas pasaron a ser conocidas como supercentros.

El primer supercentro Meijer, identificado internamente como la Store 011, se creó cuando se hizo una adición de 80,000 pies cuadrados a un supermercado en la esquina de la 28th Street y Kalamazoo Ave, en Grand Rapids. El nuevo edificio albergó 25 departamentos, entre los que se incluían ropa para hombre, mujer y niños, calzado, electrodomésticos, accesorios, joyería fina, artículos para el hogar, artículos de ferretería, juguetes, artículos deportivos, accesorios para el hogar, muebles y una farmacia. Esto se sumó al supermercado que ya estaba en funcionamiento. Meijer era propietaria del edificio y administraba el supermercado y los departamentos de salud y belleza, y la mayoría de los departamentos restantes se alquilaban a proveedores.

La tienda original tenía un moderno tejado en arco distintivo de mediados de siglo diseñado por la firma Owen-Ames-Kimball de Grand Rapids. Esta estructura fue una de las primeras de su tipo en el medio oeste.

Desde la apertura del supercentro Meijer original en 1962, el minorista con sede en Grand Rapids, Míchigan, ha crecido de manera sostenida y se ha expandido a lo largo de seis estados del medio oeste con 266 supercentros y tiendas de abarrotes.

El supercentro original se amplió una y otra vez, pero se mantuvo relativamente sin cambios hasta 2010, cuando la empresa presentó un supercentro totalmente nuevo en el mismo lugar. Este proyecto de construcción plurianual se llevó a cabo mientras el edificio original seguía atendiendo a los clientes. Algunos de los arcos de madera que sostenían el techo de la tienda original ahora les dan la bienvenida a los clientes en la entrada del estacionamiento principal.

Hoy en día, la ubicación original del supercentro cuenta con toda la innovación tecnológica que las tiendas Meijer ofrecen en el medio oeste, entre las que se incluyen tecnología de compra y escaneo, así como pedidos en línea para recogida en la acera y entrega a domicilio.

Esta tienda también mantiene su compromiso de prestar apoyo a su comunidad, una piedra angular de la filosofía empresarial de Meijer. Todas las tiendas Meijer están comprometidas a enriquecer la vida en las comunidades que atienden, y la compañía dona más del 6 % de sus ganancias netas cada año a organizaciones filantrópicas y comunitarias.

En 2021, los miembros del equipo de Meijer desempeñaron un papel vital en un nuevo programa, mediante el cual se ejecutó una donación de casi $3 millones a unas 500 organizaciones locales en todo el medio oeste. El programa, llamado Meijer Team Gives, dio lugar a la primera donación del minorista que involucró a los miembros del equipo de sus tiendas y centros de distribución para identificar y seleccionar las organizaciones sin fines de lucro según sus vínculos locales. Cada centro recibió $10,000 para donar a una organización sin fines de lucro o repartir por partes iguales entre dos de su comunidad. El supercentro original donó $5,000 a cada una de dos organizaciones benéficas locales, A Mother's Touch y The Cleft Lip and Palate Foundation of Smiles.

Meijer también se centra en el alivio del hambre, para lo cual su programa Meijer Simply Give ha recaudado más de $69 millones desde 2008 con el fin de ayudar a los bancos de alimentos del medio oeste a reabastecer sus estanterías. El Meijer de 28.th St. está actualmente asociado con el Plymouth Heights CRC Food Pantry para la campaña de primavera, que se lleva a cabo desde ahora hasta el 3 de julio.

"Fred Meijer siempre dijo que quería dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró al llegar", comentó Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Sin duda logró ese sueño, que ha sido la base de nuestra compañía desde entonces. Al contemplar todos nuestros logros a lo largo de las décadas, incluida la creación del supercentro, me sorprende lo lejos que hemos llegado y espero con ansias ver lo que nos deparará el futuro".

Acerca de Meijer: Meijer es un minorista de Gran Rapids, Míchigan, que opera 266 supercentros y supermercados en Míchigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin. Meijer, una empresa privada de operación familiar desde 1934, fue pionera en el concepto de "compras en un solo lugar" ("one-stop shopping") y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir amplios departamentos de productos frescos y cárnicos, así como farmacias, departamentos integrales de vestuario, departamentos de mascotas, centros de jardinería, juguetes y electrónica. Para obtener más información sobre Meijer, visite www.meijer.com. Siga a Meijer en Twitter en twitter.com/Meijer y twitter.com/MeijerPR o siga a la compañía en www.facebook.com/meijer.

