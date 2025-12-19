Meijer ofrece cientos de sorpresas navideñas en la decimosegunda edición anual del evento Very Merry Meijer

El minorista sorprende a clientes de todo el Medio Oeste con compras compulsivas justo a tiempo para las fiestas

GRAND RAPIDS, Michigan, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La cadena minorista Meijer, con sede en el Medio Oeste, llevó gozo navideño a casi un millar de clientes y empleados durante su 12.ª edición anual del evento Very Merry Meijer. En cada tienda del Medio Oeste, los responsables de Meijer se sumaron al espíritu festivo y sorprendieron a un cliente de compras o retiro en tienda con una tarjeta regalo de $1,000 y a varios miembros del equipo de Meijer con tarjetas de regalo de $200.

La campaña Very Meijer Merry comenzó en 2014 para ayudar a difundir el espíritu navideño en las tiendas y se convirtió en una tradición anual muy querida en toda la empresa, ya que estos actos de bondad ayudan a aliviar el estrés de la temporada festiva.

"Comprar para nuestros seres queridos es una de las mayores alegrías de la vida y nos complace poder contribuir, aunque sea en pequeña medida, a que esa alegría sea posible. Esta acción es nuestra forma sincera de ayudar a los clientes que necesitan apoyo adicional para ofrecer una navidad realmente mágica a sus familias", señaló Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Momentos como estos llenan nuestras tiendas de espíritu de generosidad y nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos: se trata de agradecer a nuestros clientes y a los miembros de nuestro equipo de las comunidades a las que orgullosamente servimos".

Los regalos sorpresa se entregan a clientes al azar, ya sea mientras están comprando o en la fila de caja. Numerosas personas compartieron historias emotivas sobre cómo la sorpresa les permitió celebrar estas fiestas y se sintieron conmovidos por el gesto del minorista del Medio Oeste.

En Columbus, Ohio, el director de la tienda, Jonathon Jones, seleccionó a Nina, una clienta que es madre soltera de tres hijos. En fecha reciente, Nina había sido despedida del trabajo, pero seguía dedicando tiempo a ayudar a los demás y había pasado la mañana sirviendo a las familias de su iglesia.

En Lincoln Park, Michigan, al sur de Detroit, el director de la tienda, Neil Joiner, eligió a una familia formada por una mujer llamada Victoria y tres niños pequeños. Tras una conversación, Neil se enteró de que los niños eran sus sobrinos, ya que ella estaba ayudando a su hermana a superar un difícil divorcio que le había supuesto perder su casa y su trabajo. Cuando Victoria recibió las tarjetas regalo, se sintió llena de gratitud. Este regalo le permitiría comprar regalos para todos los niños, incluida una niña que mencionó durante la conversación que lo que más deseaba este año eran cinco muñecas Barbie. Para complementar la sorpresa, Neil le regaló cinco Barbies envueltas y listas para Navidad y explicó que Santa Claus compra en Meijer y que, a veces, deja regalos para los niños. Una sonrisa iluminó su rostro mientras exclamaba dulcemente: "¡Miren!. ¡Santa escribió mi nombre!"

Además, Meijer mantuvo su tradición de homenajear a los miembros de su equipo en las festividades Very Merry Meijer, sorprendiendo a tres miembros del equipo de cada tienda con tarjetas regalo por un valor de $200.

"A principios de este año, uno de los miembros de nuestro equipo fue diagnosticado con cáncer y, a pesar de sus problemas de salud, siguió presentándose a trabajar con una sonrisa, animaba a los demás y atendía a nuestros clientes y a la comunidad sin descanso", contó Kristina Nabors, directora de la tienda de West Chester, Ohio. "Pude entregarle a él y a su esposa, también miembro del equipo, una tarjeta de regalo para ayudar a mantener a su familia durante este período. Very Merry Meijer refleja lo que más valoramos: cuidar de nuestra gente, del mismo modo que cuidamos de nuestros clientes".

Vea el video sobre aspectos destacados de Very Merry Meijer 2025 y siga la diversión en redes sociales en #VeryMerryMeijer.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena de tiendas minoristas de propiedad privada y gestión familiar que atiende clientes en más de 500 supermercados, tiendas de alimentos, mercados de barrio y puntos de venta expresos en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como en la virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente con la designación "Great Place to Work" (Excelente lugar para trabajar) y dona al menos 6 % de sus ganancias al año para fortalecer a sus comunidades. Encuentre más información acerca de la empresa en newsroom.meijer.com .

