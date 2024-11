6D Technologies bei Smartfren Awards 2024 als „Best of IT Service Excellent Gold Partner of the Year" ausgezeichnet

Die Partnerschaft von 6D Technologies mit Smartfren umfasst mehrere Jahre der Zusammenarbeit, Innovation und des gemeinsamen Wachstums. Durch die konsequente Bereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen und außergewöhnlichem Service sind 6D Technologies und Smartfren zu vertrauenswürdigen Partnern auf ihrem Weg der digitalen Transformation geworden.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, als „Best of IT Service Excellent Gold Partner of the Year" ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für die Förderung starker Partnerschaften und die Bereitstellung bahnbrechender Lösungen wider, die unsere Kunden in die Lage versetzen, in einer digitalisierten Welt führend zu sein. Vielen Dank an Smartfren für diese geschätzte Anerkennung. Gemeinsam werden wir weiterhin Maßstäbe für Innovation und Exzellenz setzen", so Abhilash Sadanandan, Mitbegründer und CEO von 6D Technologies.

Informationen zu den Smartfren Awards

Mit den Smartfren Awards werden herausragende Leistungen und Partnerschaften gewürdigt, die die Mission des Unternehmens – Innovation und Exzellenz – vorantreiben. Im Rahmen der jährlichen Veranstaltung werden wichtige Beiträge von Partnern gewürdigt, die die Vision teilen, den Fortschritt voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Informationen zu 6D Technologies

6D Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation und bietet Spitzentechnologien in Bereichen wie digitale BSS, KI, IoT, digitale Finanzlösungen und mehr. Mit einem kundenorientierten Ansatz und einer nachweislichen Erfolgsbilanz unterstützt 6D Technologies Unternehmen dabei, die Komplexität der heutigen digitalen Landschaft zu bewältigen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

