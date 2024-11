6Dテクノロジーズ、スマートフレン・アワード2024で「年間最優秀ITサービス・ゴールド・パートナー」を受賞

ベンガルール(インド), 2024年11月27日 /PRNewswire/ -- 6D Technologies(6Dテクノロジーズ)が、栄誉あるSmartfren Awards 2024(スマートフレン・アワード2024)において「Best of IT Service Excellent Gold Partner of the Year(年間最優秀ITサービス・ゴールド・パートナー)」を受賞しました。この受賞は、スマートフレンとその顧客の成功を促進する革新的でインパクトのあるITソリューションの提供に対する6Dテクノロジーズの絶え間ないコミットメントを浮き彫りにするものです。

6Dテクノロジーズとスマートフレンのパートナーシップは、複数年にわたる協力、革新、成長の共有に及んでいます。一貫してカスタマイズされたソリューションと卓越したサービスを提供することで、6Dテクノロジーズとスマートフレンは、デジタル変革の旅において信頼できるパートナーとなっています。