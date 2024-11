6D Technologies récompensée par le titre de « Best of IT Service Excellent Gold Partner of the Year » lors des Smartfren Awards 2024

Le partenariat de 6D Technologies avec Smartfren s'étend sur plusieurs années de collaboration, d'innovation et de croissance partagée. En fournissant constamment des solutions personnalisées et un service exceptionnel, 6D Technologies et Smartfren sont devenus des partenaires de confiance dans leur parcours de transformation numérique.

Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus comme le « Best of IT Service Excellent Gold Partner of the Year ». Ce prix reflète notre engagement à favoriser des partenariats solides et à fournir des solutions novatrices qui permettent à nos clients de jouer un rôle de premier plan dans un monde numérique. Merci, Smartfren, pour cette reconnaissance. Ensemble, nous continuons à poser des jalons en matière d'innovation et d'excellence », a déclaré Abhilash Sadanandan, cofondateur et PDG de 6D Technologies.

À propos des Smartfren Awards

Les Smartfren Awards récompensent les réalisations et les partenariats exceptionnels qui contribuent à la mission d'innovation et d'excellence de l'entreprise. Cet événement annuel reconnaît les contributions essentielles des partenaires qui partagent la même vision du progrès et de l'enrichissement de l'expérience des clients.

À propos de 6D Technologies

6D Technologies est un leader mondial des solutions de transformation numérique, offrant des technologies de pointe dans des domaines tels que le BSS numérique, l'IA, l'IdO, les solutions financières numériques, et plus encore. Grâce à une approche centrée sur le client et à une expérience éprouvée, 6D Technologies permet aux entreprises de naviguer dans les complexités du paysage numérique actuel et de parvenir à une croissance durable.

