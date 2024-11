6D Technologies, socio Gold del año en excelencia en servicios de TI

-6D Technologies reconocida como "Socio Gold del año en excelencia en servicios de TI" en los premios Smartfren 2024

BENGALURU, India, 27 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- 6D Technologies tiene el honor de anunciar que recibió el premio "Best of IT Service Excellent Gold Partner of the Year" en los prestigiosos Smartfren Awards 2024. Este reconocimiento destaca el compromiso incansable de 6D Technologies de brindar soluciones de TI innovadoras e impactantes que impulsen el éxito de Smartfren y sus clientes.