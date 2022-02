6sense wird bei den G2ʼs 2022 Best Software Awards für Marketing Software ausgezeichnet

Kunden berichten weiterhin über den enormen ROI, die Benutzerfreundlichkeit und den hervorragenden Support von 6sense

SAN FRANCISCO, 10. Februar 2022 /PRNewswire/ -- 6sense, die führende Plattform für B2B-Organisationen, die vorhersehbare Umsätze generieren, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den G2ʼs 2022 Best Software Awards ausgezeichnet wurde. 6sense ist die am besten bewertete ABM/ABX-Plattform, die in die Liste der Besten Marketing-Produkte für das Jahr 2022.

Diese Auszeichnung folgt 6senses Dezember 2021 Auszeichnung als Spitzenreiter in 11 Kategorien im G2 Winter 2022 Grid Report, einschließlich der Anerkennung als beste Account-Based Advertising-Lösung im fünften Berichtszeitraum in Folge.

Diese Auszeichnungen, die auf dem Feedback von Tausenden von B2B-Softwarekäufern und -anwendern auf G2 basieren, würdigen die besten Softwareentscheidungen, die von Teams verwendet werden. Die jährlich erscheinende Best Software List listet die besten Softwareunternehmen und -produkte der Welt auf der Grundlage authentischer, aktueller Bewertungen von echten Nutzern.

„Wir fühlen uns geehrt, von Kunden anerkannt zu werden, die 6sense nutzen, um ihre Go-to-Market-Strategie zu verändern", sagte Jason Zintak, CEO von 6sense. „Unser Ziel ist es, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Pipelines erstellen, verwalten und in Einnahmen umwandeln. Das erfordert die Bereitschaft zur Veränderung. Und der Wandel braucht Fürsprecher, Verfechter und Botschafter. Diese Anerkennung ist für alle vorausschauenden Führungskräfte, die mit 6sense in der RevTech Revolution ein vorhersehbares Umsatzwachstum erzielen."

G2 veröffentlicht jährlich eine Liste der besten Softwareunternehmen, um führende Unternehmen im Bereich Produktleistung und Benutzerzufriedenheit auszuzeichnen. Die jährlichen Software-Bestenlisten basieren auf den Daten von mehr als einer Million authentischer, verifizierter Kundenrezensionen, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 geschrieben und veröffentlicht wurden.

Highlights aus verifiziertem Kundenfeedback auf der G2-Plattform:

„Unsere jährliche Software-Bestenliste soll den Käufern bei ihren Kaufentscheidungen helfen, da sie auf die Glaubwürdigkeit und Objektivität unserer Bewertungsalgorithmen vertrauen können. Wir gratulieren den Unternehmen, die in unserer Liste 2022 aufgeführt sind, denn sie haben sich die Zufriedenheit ihrer Kunden und eine beeindruckende Marktpräsenz verdient", so Godard Abel, Mitbegründer und CEO von G2.

„6sense verändert das kontobasierte Marketing und den Verkauf. Darauf haben Vermarkter und Verkäufer gewartet. Präzise Einblicke und Vorhersagen sowie alle Maßnahmen, die Sie benötigen, um Ihre durchgängige Umsatzstrategie zu orchestrieren."

„ABM und Ihr Technologiepaket mit 6sense. 6sense hat es unserem Team ermöglicht, die Prozesse Ihres Marketing- und Vertriebsteams für B2B-Marketing komplett zu REVolutionieren. Mit 6sense unterstützt Ihr Marketing-Team das Vertriebsteam direkt, indem es In-Marketing-Konten erstellt und dabei hilft, sie zu qualifizieren und eine neue Pipeline aufzubauen."

„6sense ermöglicht eine moderne Art der Rationalisierung und Verwaltung von Einsätzen. In meinem Job muss ich viele verschiedene Konten betreuen, die schwer zu organisieren sind, aber mit 6sense kann ich bestimmte Konten auf der Grundlage der Absichten, die ein Unternehmen zeigt, priorisieren."

Lesen Sie hier weitere Bewertungen von 6sense-Kunden auf G2.

Informationen zu 6sense

Die 6sense Account Engagement Platform unterstützt B2B-Organisationen bei der Erzielung eines vorhersehbaren Umsatzwachstums, indem sie die Leistung von KI, Big Data und maschinellem Lernen für jedes Mitglied des Umsatzteams einsetzt. 6sense deckt anonymes Kaufverhalten auf, priorisiert Konten für Vertrieb und Marketing und ermöglicht es ihnen, widerstandsfähige Einkaufsteams mit personalisierten Multi-Channel-Multi-Touch-Kampagnen anzusprechen. Mit 6sense wissen die Vertriebsteams alles, was sie über ihre Kunden wissen müssen, so dass sie problemlos alles Notwendige tun können, um mehr Geschäftsmöglichkeiten zu generieren, den Umfang von Geschäftsabschlüssen zu erhöhen, früher in Geschäftsmöglichkeiten einzusteigen und häufiger zu konkurrieren und zu gewinnen. Besuchen Sie 6sense.com für weitere Informationen.

