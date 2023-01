73% dos CEOs de todo o mundo acreditam que o crescimento econômico global diminuirá nos próximos 12 meses, a perspectiva mais pessimista em mais de uma década: PwC Global CEO Survey

Quase 40% dos CEOs não acreditam que suas empresas serão economicamente viáveis em 10 anos caso não se transformem

A inflação (40%), a volatilidade macroeconômica (31%) e o conflito geopolítico (25%) são classificados como as principais ameaças globais, já que os riscos cibernéticos e de saúde caíram em relação ao ano anterior

Os CEOs estão cortando custos, mas 60% não planejam reduzir o número de funcionários e 80% não planejam reduzir a remuneração, na luta para reter talentos após a "Grande Renúncia"

Líderes da França, Alemanha e Reino Unido estão menos otimistas sobre o crescimento doméstico do que o global, em comparação com aqueles nos Estados Unidos, Brasil, Índia e China

Mudanças nas demandas dos clientes, regulamentação, escassez de mão de obra/habilidades e disrupção tecnológica são vistos como os maiores desafios para a lucratividade do setor a longo prazo

Os CEOs veem o risco climático impactando seus perfis de custos e cadeias de suprimentos nos próximos 12 meses; 58% estão desenvolvendo uma estratégia para reduzir as emissões e mitigar os riscos climáticos

NOVA YORK, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Quase três quartos (73%) dos CEOs acreditam que o crescimento econômico global diminuirá nos próximos 12 meses, de acordo com a 26ª Pesquisa Anual Global com CEOs da PwC, que entrevistou 4.410 CEOs em 105 países e territórios em outubro e novembro de 2022.

A perspectiva sombria dos CEOs é a mais pessimista em relação ao crescimento econômico global desde que começamos a fazer esta pergunta 12 anos atrás e é um desvio significativo das perspectivas otimistas de 2021 e 2022, quando mais de três quartos (76% e 77%, respectivamente) pensavam que o crescimento econômico iria melhorar.

Quase 40% dos CEOs acreditam que suas empresas não serão economicamente viáveis em uma década.

Além de um ambiente desafiador, quase 40% dos CEOs acreditam que suas empresas não serão economicamente viáveis em uma década se continuarem em seu caminho atual. O padrão é consistente em uma variedade de setores, incluindo telecomunicações (46%), manufatura (43%), saúde (42%) e tecnologia (41%). A confiança dos CEOs nas perspectivas de crescimento de suas próprias empresas também diminuiu drasticamente desde o ano passado (-26%), a maior queda desde a crise financeira de 2008-2009, quando foi registrado um declínio de 58%.

Globalmente, a confiança dos negócios em relação ao crescimento econômico varia drasticamente, com as economias do G7, incluindo França (70% v 63%), Alemanha (94% v 82%) e Reino Unido (84% v 71%) - todos impactados por uma crise energética contínua - mais pessimista sobre suas perspectivas de crescimento doméstico do que sobre o global.

Os CEOs também estão enfrentando vários desafios diretos à rentabilidade em seus próprios setores nos próximos dez anos. Mais da metade (56%) acredita que mudar a demanda/preferências dos clientes impactará na rentabilidade, seguida de mudanças na regulamentação (53%), escassez de mão de obra/habilidades (52%) e interrupções tecnológicas (49%).

Inflação, volatilidade macroeconômica e conflito geopolítico são principais preocupações dos CEOs.

Embora os riscos cibernéticos e de saúde tenham sido as principais preocupações há um ano, o impacto da desaceleração econômica é prioridade para os CEOs este ano, com inflação (40%) e volatilidade macroeconômica (31%) liderando os riscos que pesam sobre os CEOs no curto prazo - nos próximos 12 meses - e nos próximos cinco anos. Logo atrás, 25% dos CEOs também se sentem financeiramente expostos a riscos de conflitos geopolíticos, enquanto os riscos cibernéticos (20%) e as mudanças climáticas (14%) caíram, em termos relativos.

A guerra na Ucrânia e a crescente preocupação com os pontos críticos geopolíticos em outras partes do mundo fizeram com que os CEOs repensassem aspectos de seus modelos de negócios, com quase metade dos entrevistados expostos a conflitos geopolíticos integrando uma gama mais ampla de interrupções no planejamento de cenários e nos modelos de operações corporativas aumentando os investimentos em segurança cibernética ou privacidade de dados (48%), ajustando as cadeias de suprimentos (46%), reavaliando a presença no mercado ou expandindo para novos mercados (46%) ou diversificando sua oferta de produtos/serviços (41%).

Os CEOs estão reduzindo custos, mas não a equipe ou a remuneração

Em resposta ao atual clima econômico, os CEOs buscam reduzir custos e impulsionar o crescimento de receita. 52% dos CEOs relatam redução dos custos operacionais, enquanto 51% relatam aumento de preços e 48% diversificação das ofertas de produtos e serviços. No entanto, mais da metade - 60% - diz que não planeja reduzir o tamanho de sua força de trabalho nos próximos 12 meses. Uma grande maioria - 80% - indica que não planeja reduzir a remuneração dos funcionários para reter talentos e mitigar as taxas de desgaste da força de trabalho.

Bob Moritz, presidente Global da PwC, disse:

"Uma economia volátil, inflação alta há décadas e conflito geopolítico contribuíram para um nível de pessimismo de CEOs não visto em mais de uma década. CEOs de todo o mundo estão consequentemente reavaliando seus modelos operacionais e cortando custos, mas apesar dessas pressões, eles continuam colocando seu pessoal como prioridade para reter talentos após a 'Grande Renúncia'. O mundo continua a mudar em um ritmo implacável, e os riscos enfrentados por organizações, pessoas – e pelo planeta – continuarão a aumentar. Se as organizações não apenas prosperarem – mas sobreviverem nos próximos anos – elas devem equilibrar cuidadosamente o duplo imperativo de mitigar os riscos de curto prazo e as demandas operacionais com resultados de longo prazo – pois os negócios que não se transformarem não serão viáveis ."

A gestão do risco climático é uma prioridade crescente para as empresas

Embora o risco climático não tenha se destacado como um risco de curto prazo nos próximos 12 meses em relação a outros riscos globais, os CEOs ainda o veem impactando seus perfis de custo (50%), cadeias de suprimentos (42%) e ativos físicos (24%) de maneira moderada a extensiva. Os CEOs na China se sentem particularmente expostos, com 65% vendo o potencial de impactar seus perfis de custo, 71% para cadeias de suprimentos e 56% para ativos físicos. Reconhecendo o impacto que as mudanças climáticas terão sobre as empresas e a sociedade no longo prazo, a maioria dos CEOs já implementou, ou estão em processo de implementação, iniciativas para reduzir as emissões de suas empresas (65%), além de inovar novos produtos e processos ecológicos (61%) ou desenvolver estratégia de nível empresarial orientada por dados para reduzir as emissões e mitigar os riscos climáticos (58%).

Apesar de um número crescente de países agora terem alguma forma de precificação de carbono, a maioria dos entrevistados (54%) ainda não planeja aplicar um preço interno sobre o carbono na tomada de decisões, e mais de um terço (36%) não planeja implementar iniciativas para proteger os ativos físicos de sua empresa e/ou a força de trabalho do impacto do risco climático.

A importância contínua da confiança e transformação na geração de valor de longo prazo.

CEOs observam a necessidade de colaborar com uma ampla gama de partes interessadas para construir confiança e produzir resultados sustentáveis se desejarem gerar valor social de longo prazo. A pesquisa constatou que, quando as empresas fazem parceria com entidades não comerciais, é com o intuito de abordar o desenvolvimento sustentável (54%), a diversidade, a equidade e a inclusão (49%) e a educação (49%).

Se as empresas permanecerem viáveis no curto e longo prazo, elas também devem investir em seus funcionários e agendas de transformação tecnológica para capacitar suas forças de trabalho. Tecnologicamente, quase três quartos (76%) das empresas dizem que estão investindo na automação de processos e sistemas, implementando sistemas para aperfeiçoar as forças de trabalho em áreas prioritárias (72%), implementando tecnologias como nuvem, IA e outras tecnologias avançadas (69%).

No entanto, muitos CEOs questionam se as pré-condições críticas para o empoderamento organizacional e o empreendedorismo – como o alinhamento aos valores da empresa e o encorajamento dos líderes à dissidência e ao debate – estão presentes em suas empresas para lidar com os riscos cada vez mais complexos que as organizações enfrentam. Por exemplo, apenas 23% dos CEOs dizem que os líderes de suas empresas frequentemente ou geralmente tomam decisões estratégicas para sua função sem consultar o CEO. Além disso, apenas 46% dos CEOs dizem que os líderes de suas empresas toleram falhas em pequena escala frequentemente/normalmente. No entanto, de forma mais otimista, quase 9 em cada 10 (85%) entrevistados dizem que os comportamentos dos funcionários estão frequentemente ou geralmente alinhados com os valores e a direção de suas empresas.

Divididos entre as demandas de curto prazo e a transformação de longo prazo, os CEOs dizem que são consumidos principalmente com a condução do desempenho operacional atual (53%), em vez de desenvolver o negócio e sua estratégia para atender às demandas futuras (47%). Se pudessem reformular seus horários, os CEOs disseram que investiriam mais tempo no último (57%).

Bob Moritz, presidente Global da PwC, conclui:

"Os riscos enfrentados pelas empresas e pela sociedade hoje não podem ser abordados sozinhos e isoladamente. Os CEOs devem, portanto, continuar colaborando com uma ampla gama de partes interessadas do setor público e privado para mitigar efetivamente esses riscos, construir confiança e gerar valor de longo prazo - para seus negócios, sociedade e planeta".

Sobre os dados: A PwC entrevistou 4.410 CEOs em outubro e novembro de 2022. Os números globais e regionais do relatório são ponderados proporcionalmente ao PIB nominal do país ou região para garantir que as opiniões dos CEOs sejam representativas em todas as principais regiões. Os números do setor e do país baseiam-se em dados sem peso da amostra completa de 4.410 CEOs. Entrevistas foram realizadas com CEOs de três regiões globais (América do Norte, Europa Ocidental e Ásia-Pacifico). Os resultados completos podem ser acessados em pwc.com, e as entrevistas podem ser encontradas em strategy-business.com/mindoftheceo.

