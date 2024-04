74 % der Installationen von Midcore-Mobilspielen stammen von Werbung in Casual Games, so der Bericht von Liftoff über Casual Gaming Apps

74 % der Installationen von Midcore-Handyspielen sind auf Werbung in Gelegenheitsspielen zurückzuführen, während 37 % der Installationen von Gelegenheitsspielen auf Rätselspiele entfallen. Simulationen und Lifestyle-Spiele spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Installation von Gelegenheits-Spielen und machen jeweils etwa 8 % der Gesamtinstallationen aus.

Der Bericht über Casual Gaming Apps von Liftoff umfasst drei Hauptbereiche: eine jährliche Aufschlüsselung der Benchmarks für Werbekosten und -einnahmen, die Genres und Subgenres von Handyspielen, die am meisten installiert werden, und die neuesten Trends, die den Markt für Gelegenheitsspiele verändern. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Gelegenheitsspiele stehen an der Spitze der Installationen, denn 74 % der Midcore-Installationen kommen von Anzeigen . Gelegenheitsspiele sind nach wie vor der Haupttreiber für die Installationen anderer Gelegenheitsspiele, gefolgt von Sport- und Fahrspielen mit 5 %, wobei Casinospiele mit 2 % den geringsten Beitrag leisten. In der Stichprobe kamen 74 % der Midcore-Installationen von Anzeigen in Gelegenheitsspielen. Hyper-Casual-Spiele sind in allen Genres mit 29 % ein bedeutender Treiber für Installationen, während Rätselspiele mit 37 % der Installationen von Casual Games beliebt bleiben. Simulationen und Lifestyle-Spiele machen jeweils etwa 8 % der Gesamtinstallationen aus.



Die Hälfte der führenden US-Casinospiele hat in nur einem Jahr progressive Angebote eingeführt

Rund 70 % der 25 führenden Casinospiele in den USA nutzen ein progressives Angebot, das den Spielern eine Reihe von kostenlosen und bezahlten Belohnungen bietet. Ungefähr 50 % dieser Spiele haben diese Funktion im letzten Jahr eingeführt.

Die Kosten für die Installation von Mobile Games auf iOS steigen auf 4,83 US-Dollar

Der Bericht enthält auch eine jährliche Aufschlüsselung der Benchmarks für die Kosten der Nutzergewinnung. Der Verbraucherpreisindex für iOS erreichte zwischen März 2023 und März 2024 4,83 $. Die Daten stellen jedoch einen potenziell mildernden Faktor dar, da regionale Kostenunterschiede die Ergebnisse beeinflussen können. Die Regionen mit den höchsten Verbraucherpreisen, wie z. B. Nordamerika, weisen auch den höchsten Day 7 Return on Ad Spend auf.

3D-Match-Spiele steigen um 411% und schaffen eine lukrative Nische auf dem Puzzle-Markt

Titel wie Triple Match 3D und Tile Match 3D haben eine beeindruckende Leistung erzielt und sich eine lukrative Nische auf dem überfüllten Puzzle-Markt geschaffen. Die Daten von GameRefinery zeigen einen kometenhaften Anstieg des US-Marktanteils dieser Spiele unter den 500 umsatzstärksten iOS-Titeln. Der Marktanteil stieg von 2,95 Millionen Dollar im vierten Quartal 2022 auf 15,25 Millionen Dollar im vierten Quartal 2023.

Casual Games nutzen externe Webshops für mehr Spielerbindung

Casual Games nutzen zunehmend externe Webshops, um die Spielerbindung zu erhöhen und einen Mehrwert zu bieten. Die bisher vor allem von Midcore-Titeln genutzten Webshops ermöglichen es den Spielern, durch direkte Käufe beim Entwickler oder Herausgeber attraktive Angebote für Ingame-Gegenstände zu erhalten. Dadurch werden die Gebühren von App-Stores wie Apple App Store und Google Play umgangen, die in der Regel einen Anteil an jeder Transaktion einbehalten. Abgesehen von den Kosteneinsparungen können Webshops auch loyale Gemeinschaften aufbauen, indem sie exklusive Prämien, auf die Vorlieben der Spieler zugeschnittene Vorteilspakete und spezielle Treueprogramme anbieten. Beispiele für diesen Ansatz sind Scopelys Yahtzee With Buddies! Online und in Mattels UNO!™ Webshops.

Joey Fulcher, Global VP, Accelerate bei Liftoff, sagte: "Der Markt muss sich nach der Pandemie noch anpassen, aber wir sehen, dass bestimmte Arten von Spielen, wie etwa Gelegenheitsspiele, gute Umsätze erzielen. Dies deutet darauf hin, dass es noch Wachstumspotenzial gibt, insbesondere im Bereich der mobilen Spiele. Gelegenheitsspiele sind nicht nur bei den Spielern beliebt, sondern auch ein nützliches Instrument, um Nutzer für Midcore-Titel zu gewinnen. Dies verdeutlicht die gegenseitige Abhängigkeit der mobilen Spieleindustrie und wie wichtig es für eine erfolgreiche App-Entwicklung ist, seine Zielgruppe zu verstehen."

Methodik

Alle Berichtsdaten stammen von GameRefinery und Accelerate, der programmatischen Werbelösung von Liftoff. Sie stützt sich auch auf die Daten von Liftoff vom 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2024. Dies umfasst 355 Milliarden Werbeeinblendungen und 36 Milliarden Klicks bei 90 Millionen Installationen und liefert wichtige Erkenntnisse über das Engagement von Casual Gaming-Apps weltweit.

Über Liftoff

Liftoff ist die führende Plattform zur Wachstumsbeschleunigung in der Mobilfunkbranche, die Werbetreibenden, Publishern, Spieleentwicklern und DSPs mit Lösungen zur Vermarktung und Monetarisierung von mobilen Apps hilft, ihre Umsätze zu steigern.

Die Lösungen von Liftoff, darunter Accelerate, Direct, Influence, Monetize, Intelligence und Vungle Exchange, unterstützen über 6.600 mobile Unternehmen in 74 Ländern in Bereichen wie Gaming, Social, Finance, E-Commerce und Entertainment. Liftoff wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, mit einer vielfältigen, globalen Präsenz.

