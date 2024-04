74 % des installations de jeux mobiles Midcore proviennent de publicités dans les jeux occasionnels, révèle le rapport sur les applications de jeux occasionnels de Liftoff

Les publicités dans les jeux occasionnels génèrent 74 % des installations de jeux mobiles midcore, tandis que les jeux casse-tête génèrent 37 % des installations de jeux occasionnels. Les jeux de simulation et de style de vie jouent également un rôle important dans l'installation de jeux occasionnels, chacun d'eux contribuant à environ 8 % des installations totales.

Le rapport Liftoff Casual Gaming Apps couvre trois sections principales : une ventilation annuelle des indices de référence pour les coûts et les revenus de la publicité, les genres et les sous-genres de jeux mobiles qui génèrent le plus d'installations, et les dernières tendances qui ébranlent le marché des jeux occasionnels. Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Les jeux occasionnels dominent la charge d'installation, 74 % des installations midcore provenant de publicités. Les jeux occasionnels restent le principal moteur des installations pour d'autres jeux occasionnels, suivis des jeux de sport et de conduite à 5 %, les jeux de casino contribuant au moins à 2 %. Dans l'échantillon, 74 % des installations midcore provenaient de publicités dans les jeux occasionnels. Les jeux hyper-occasionnels sont un moteur important des installations dans tous les genres à 29 %, tandis que les jeux casse-tête restent populaires avec 37 % des installations de jeux occasionnels. Les jeux de simulation et de style de vie représentent chacun environ 8 % des installations totales.

La moitié des meilleurs jeux occasionnels aux États-Unis adoptent des offres progressives en seulement un an

Environ 70 % des 25 principaux jeux occasionnels aux États-Unis utilisent une fonctionnalité d'offre progressive qui offre aux joueurs une séquence de récompenses gratuites et payées. Environ 50 % de ces jeux ont introduit cette fonctionnalité au cours de l'année écoulée.

Les coûts d'installation du jeu mobile sur iOS augmentent à 4,83 $

Le rapport comprend également une ventilation annuelle des points de référence des coûts d'acquisition des utilisateurs. En particulier, les IPC sur iOS ont atteint 4,83 dollars entre mars 2023 et mars 2024. Cependant, les données présentent un facteur d'atténuation potentiel, car les différences régionales en matière de coûts peuvent influer sur les résultats. Par exemple, les régions ayant les IPC les plus élevés, comme l'Amérique du Nord, affichent également le rendement le plus élevé du jour 7 sur les dépenses publicitaires.

Les matchs 3D dépassent 411 %, ce qui représente un créneau lucratif sur le marché des casse-tête

Des titres tels que Triple Match 3D et Tile Match 3D ont mis à l'échelle des performances impressionnantes, découpant un créneau lucratif dans le marché du puzzle encombré. Les données de GameRefinery révèlent une augmentation fulgurante de la part de marché américaine de ces jeux dans les 500 titres iOS les plus importants. La part de marché a bondi de 2,95 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022 à 15,25 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023.

Les jeux occasionnels adoptent des boutiques Web externes pour améliorer l'engagement des joueurs

Les jeux occasionnels se tournent de plus en plus vers des boutiques Web externes pour stimuler l'engagement des joueurs et offrir plus de valeur. Auparavant utilisés principalement par des titres intermédiaires, les magasins Web permettent aux joueurs de marquer des deals attrayants sur des articles de jeu grâce à des achats directs du développeur ou de l'éditeur. Cela permet de contourner les frais des boutiques d'applications telles que l'App Store d'Apple et Google Play, qui prennent généralement une partie de chaque transaction. Au-delà des économies, les magasins Web peuvent également cultiver des communautés loyales en offrant des récompenses exclusives, des forfaits de valeur adaptés aux préférences des joueurs et des programmes de fidélisation dédiés. Parmi les exemples de cette approche, citons Yahtzee With Buddies de Scopely! En ligne et UNO de Mattel !™ magasins Web.

Joey Fulcher, vice-président mondial d'Accelerate chez Liftoff, a déclaré : « Le marché s'adapte encore après la pandémie, mais nous constatons que certains types de jeux, tels que les jeux occasionnels, se débrouillent bien pour générer des revenus. Cela indique qu'il existe encore un potentiel de croissance, en particulier dans l'industrie du jeu mobile. Les jeux occasionnels ne sont pas seulement un favori parmi les joueurs, mais aussi un outil utile pour attirer les utilisateurs vers des titres de base. Cela souligne l'interdépendance de l'industrie du jeu mobile et l'importance de comprendre votre public cible pour réussir le développement d'applications. »

Pour plus de détails sur Liftoff et pour télécharger le rapport complet, cliquez ici.

Méthodologie

Toutes les données du rapport proviennent de GameRefinery et d' Accelerate , la solution publicitaire programmatique de Liftoff. Il s'appuie également sur les données de Liftoff du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024. Cela représente 355 milliards d'impressions publicitaires et 36 milliards de clics sur 90 millions d'installations pour fournir des points clés à retenir sur l'engagement des applications de jeux occasionnels dans le monde entier.

À propos de Liftoff

Liftoff est la principale plateforme d'accélération de la croissance pour l'industrie mobile, aidant les annonceurs, les éditeurs, les développeurs de jeux et les DSP à faire croître leurs revenus grâce à des solutions de marché et à monétiser les applications mobiles.

Les solutions de Liftoff, notamment Accelerate, Direct, Influence, Monetize, Intelligence et Vungle Exchange, soutiennent plus de 6 600 entreprises mobiles dans 74 pays dans des secteurs tels que le jeu, les réseaux sociaux, la finance, le commerce électronique et le divertissement. Fondée en 2012 et basée à Redwood City, en Californie, Liftoff a une présence mondiale diversifiée.

