7UP® NOS REFRESCA CON SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL Y NUEVA IDENTIDAD

— El cambio indica la primera revisión importante en el sistema de identidad visual de la marca en más de siete años. Esto incluye su variante Zero Azúcar, que ha experimentado un rápido crecimiento gracias a su refrescante buen sabor. —

LONDRES, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, 7UP® se complace en anunciar un diseño moderno, al mismo tiempo que fortalece su posicionamiento internacional con la apuesta por los momentos refrescantes en el día a día. 7UP tiene la misión de ofrecer un alivio ligero de las cosas cotidianas al brindar momentos refrescantes de positividad y sorpresa. Este anuncio implica una dirección estratégica y creativa renovada para la marca que se aplicará a todos los programas internacionales en el futuro.

7UP presenta su nueva identidad de marca 7UP presenta su nueva identidad de marca 7UP unveils new brand identity (PRNewsfoto/PepsiCo) 7UP unveils new brand identity (PRNewsfoto/PepsiCo) 7UP unveils new brand identity (PRNewsfoto/PepsiCo) 7UP unveils new brand identity (PRNewsfoto/PepsiCo) 7UP unveils new brand identity (PRNewsfoto/PepsiCo) 7UP unveils new brand identity (PRNewsfoto/PepsiCo)

Como primera intervención, 7UP presenta la nueva identidad de marca con la expresión 'New Get Up, Same 7UP'. El nuevo sistema de identidad visual, que indica la primera revisión importante en más de siete años, representa un diseño que capta mejor la esencia de la marca, manteniendo su plataforma internacional. El diseño mantiene el icónico color verde característico de 7UP, que todo el mundo conoce y ama. Con la adición de tonos cítricos, aporta una nueva sensación vibrante y refrescante al diseño, al mismo tiempo que muestra la frescura de su sabor único. El nuevo diseño estará visible en las botellas y latas de 7UP y 7UP Zero Azúcar, y se activará a través de una campaña centrada en la comedia, a partir de marzo de 2023.

Mauro Porcini, vicepresidente senior y director de diseño de PepsiCo, explica: refrescante es un concepto que resuena en personas de todo el mundo. Nuestra nueva identidad visual para 7UP se inspiró principalmente en la creación de momentos refrescantes de la marca a lo largo de su historia. El equipo de diseño e innovación de PepsiCo creó un sistema de identidad visual brillante y seguro que tendrá eco en todas las culturas, regiones e idiomas. El nuevo 7UP presenta el impactante verde característico de la marca, pero con tonos cítricos añadidos y líneas distintivas de alto contraste que transmiten una sensación de energía ascendente".

La comedia puede hacer que las personas se sientan animadas al instante, razón por la cual, para celebrar su nuevo y vibrante aspecto y su sabor distintivamente sabroso, 7UP encarnará el lenguaje universal de la comedia para traer los momentos refrescantes a la vida de las personas de maneras inesperadas. Asimismo, para fortalecer su posicionamiento refrescante, la marca lanzará su primera plataforma de participación del consumidor durante la primavera de 2023 en todas sus activaciones internacionales, brindando experiencias únicas a las personas.

Eric Melis, vicepresidente de marketing global de marca para PepsiCo, comentó: "Estamos emocionados de dar luz sobre nuestro posicionamiento internacional y revelar nuestro sistema de identidad visual al mundo. 7UP siempre ha brindado a las personas un refresco o impulso a través del consumo y es por eso que nos parece una opción natural impulsar esta narrativa y centrarnos en conseguir ese impulso en todo lo que hacemos. Mediante este anuncio, también demostramos nuestro compromiso de ampliar nuestra gama de productos 7UP Zero Azúcar y acelerar la reducción del azúcar añadido en toda nuestra gama de marcas para satisfacer las demandas y preferencias de nuestros consumidores. Tenemos una marca con dos excelentes ofertas de productos, y no podemos esperar a que el mundo vea todo lo que tenemos planeado".

Como parte de nuestro compromiso de inspirar a las personas a tomar mejores decisiones, 7UP tiene la misión de reducir los azúcares añadidos en su portafolio, ayudándolos a elegir una dieta equilibrada, sin renunciar al sabor. 7UP Zero Azúcar es una de las bebidas de crecimiento más rápido en la categoría de refrescos, con un fuerte incremento de doble dígito en lo últimos dos años. Tras haberla presentado en siete nuevos mercados en los últimos 12 meses, actualmente está disponible en 76 mercados en todo el mundo.

El nuevo sistema de identidad visual de 7UP se implementará en todo el mundo a partir de marzo de 2023, en todos los mercados, comenzando con Bangladés, China, Egipto, India, Irlanda, América Latina, Pakistán, Arabia Saudita, Reino Unido y todos los mercados europeos*.

* 7UP es una marca comercial de PepsiCo para todos los mercados internacionales, excepto EE. UU.

PARA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON:

[email protected]

Acerca de PepsiCo

Los productos PepsiCo se disfrutan más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de 79.000 millones de dólares de venta neta en 2021, gracias a una gama de bebidas y alimentos de conveniencia que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La gama de productos PepsiCo incluye una amplia variedad de marcas icónicas que generan más de 1.000 millones de dólares cada una en ventas anuales estimadas.

La visión de PepsiCo es "Ser líderes mundiales en Bebidas y Alimentación de Conveniencia Ganando con PepsiCo Positive (pep+)". pep+ es una transformación estratégica integral del negocio, con la sostenibilidad y el capital humano en el centro para crear valor y crecimiento operando de forma sostenible y estimulando un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2004171/7UP_Gridshort.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2004172/7up_Sizzle.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004173/7up_Format_Overview.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004174/7up_Merch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004175/7up_OOH_Billboard.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004176/PepsiCo_7UP.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004177/7up_Reg___Zero_Stubby_Cans.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004178/7up_Repeating_Zero_Stubby_Cans.jpg

SOURCE PepsiCo