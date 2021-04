8 maja Dreame zaprezentuje nową generację inteligentnych urządzeń do sprzątania domu

Podczas premiery zaprezentowana zostanie seria nowych produktów flagowych Dreame: Dreame Bot L10 Pro Robot Vaccuum and Mop (robot sprzątający i mop 2w1), Dreame Cordless Stick Vacuum T30 (pionowy odkurzacz bezprzewodowy), V11 SE, V12 oraz Dreame Bot Z10 Pro Auto-Empty Robot Vacuum (robot sprzątający z automatycznym opróżnianiem pojemnika na kurz i mopem 2w1), a także Dreame Bot W10 Auto-Cleaning Robot Vacuum and Mop (robot sprzątający i mop 2w1 z automatycznym czyszczeniem urządzenia).

Dreame Bot L10 Pro Robot

Dreame Bot L10 to robot sprzątający i mop w jednym. Urządzenie zostało zoptymalizowane poprzez zastosowanie wysokiej klasy technologii nawigacji i precyzyjnego omijania przeszkód. Robot posiada wysoką moc ssania 4000 Pa, jako jedno z pierwszych tego typu urządzeń zapewniające głębokie czyszczenie powierzchni. Dzięki połączeniu funkcji odkurzania i wycierania mopem urządzenie z łatwością radzi sobie z uporczywymi plamami i kurzem na różnych powierzchniach. Bardzo duża wytrzymałość akumulatora, pozwalająca na 2,5 godziny pracy, sprawia że w pełni naładowany Dream Bot L10 Pro jest w stanie bardzo sprawnie wyczyścić do 250 m2 powierzchni.

Zastosowana w nim technologia mapowania kilku powierzchni pozwala użytkownikowi na dostosowywanie planów sprzątania i wyznaczania jego granic za pomocą aplikacji. Ponadto w robocie zamontowano kilkadziesiąt inteligentnych czujników, dzięki którym dostrzega on spadki i krawędzie.

Dreame T30

Dreame T30 to pionowy odkurzacz bezprzewodowy stanowiący najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne w dziedzinie urządzeń do sprzątania domu. Zastosowany w nim silnik SPACE 5.0 pracuje z zawrotną prędkością 150 tys. obrotów na minutę, zapewniając moc ssania na poziomie 190AW. Dzięki niezrównanej mocy Dreame T30 jest w stanie usunąć nawet najgłębszy kurz i inne zanieczyszczenia jeszcze wydajniej i dokładniej.

Na jego inteligentnym wyświetlaczu można w czasie rzeczywistym sprawdzić tryb sprzątania, stan akumulatora, poziom napełnienia pojemnika na kurz oraz ogólną wydajność. Wyjmowany akumulator pozwala urządzeniu pracować nawet przez 900 min., co sprawia, że doskonale nadaje się do większych domów. Robota wyposażono w czujnik kurzu, który automatycznie reguluje moc ssania, a także w posiadające diody narzędzie do czyszczenia ciemnych i trudno dostępnych szpar.

Dreame Cordless Stick Vacuum V11 SE i V12

V11 SE i V12 to bezprzewodowe odkurzacze pionowe o mocy ssania odpowiednio 150AW i 185AW. Stanowią one optymalne rozwiązanie do głębokiego czyszczenia, z łatwością zbierając duże ilości włosów, przylepionych zanieczyszczeń i okruchów zarówno z twardych powierzchni, jak i dywanów.

Dreame Bot Z10 Pro i Dreame Bot W10

Łącząc dużą moc ssania i nowoczesną technologię nawigacyjną LiDAR, modele Dreame Bot Z10 Pro i W10, pełniące funkcję odkurzacza i mopa w jednym, zwiastują nową erę automatycznego i bezproblemowego sprzątania. W modelu Dreame Bot Z10 Pro zastosowano automatyczne oczyszczanie pojemnika na kurz. Jednorazowy worek na kurz ma pojemność 4l, wystarczając na 2 miesiące odkurzania, a tym samym eliminując potrzebę częstej wymiany worków. Robot Dreame Bot W10 przeznaczony jest do odkurzania, zamiatania i wycierania mopem, ponieważ posiadaja funkcję automatycznego mycia i osuszania mopa, aby zapobiec namnażaniu się na nim zarazków i bakterii, zapewniając tym samym większą higienę w domu.

„Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich latach przestrzeń domu nabrała większego znaczenia. Obecnie może to być miejsce zarówno do życia, jak i do pracy, ale również przestrzeń, w której odczuwamy radość i miłość, doświadczamy życia i spełniamy marzenia - powiedział Frank Wang, dyrektor ds. marketingu międzynarodowego w Dreame Technology. - Celem Dreame jest uwolnienie ludzi od prac domowych i stworzenie dla nich przytulnego otoczenia w domu, w czym pomogą im nasze nowe inteligentne urządzenia sprzątające".

Zapisz się na premierę urządzeń (8 maja, godz. 19:00-19:30 czasu środkowoeuropejskiego) i otrzymaj ekskluzywną ofertę na Dreame Bot L10 Pro: https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunch .

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2015 roku, to innowacyjna marka produktów użytkowych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Realizuje ona misję poprawy jakości życia ludzi na całym świecie poprzez technologię.

Śledź firmę na Facebooku , Instagramie i Twitterze

Więcej informacji można znaleźć na https://www.dreame-technology.com .

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1499595/image_1.jpg

Related Links

https://www.dreame-technology.com/



SOURCE Dreame Technology