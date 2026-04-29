8849 TANK Pad Ultra kommt auf den Markt: Robustes Tablet mit integriertem 1080p-Projektor, 23.400-mAh-Akku und 64-MP-Nachtsichtkamera

SHENZHEN, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- 8849, ein führender Anbieter im Bereich robuster mobiler Innovationen, gibt stolz die Markteinführung des TANK Pad Ultra bekannt. Dieses Flaggschiff-Tablet ist das erste seiner Art, das einen leistungsstarken DLP-Projektor mit professioneller Robustheit und 5G-Konnektivität in einem vielseitigen Gerät vereint, das für den Einsatz an jedem Ort konzipiert ist.

Projizieren Sie Ihre Welt überall

Speed Speed

Das Herzstück des TANK Pad Ultra ist ein integrierter 1080p-DLP-Projektor mit 260 Lumen. Ob der Nutzer eine taktische Karte an eine Canyonwand projiziert oder einen Filmabend auf einem abgelegenen Campingplatz veranstaltet – die Bildschärfe ist atemberaubend. Ergänzt durch zwei Lautsprecher bietet es ein beeindruckendes Kinoerlebnis ohne externe Hardware.

Unübertroffene Akkulaufzeit und Vielseitigkeit

Angetrieben von einem riesigen 23.400-mAh-Akku, unterstützt durch 66-W-Schnellladung, damit Sie schnell wieder einsatzbereit sind. Über seine Rechenleistung hinaus ist das TANK Pad Ultra ein Überlebenskraftpaket mit einer 800-Lumen-Campinglampe, die eine ganze Waldlichtung ausleuchten kann.

Unaufhaltsame Kraft und Leistung

Unter der Hülle sorgt der Dimensity 8200 5G-Chipsatz in Kombination mit 16 GB RAM und 512 GB ROM für blitzschnelle Geschwindigkeiten beim Gaming, Streaming und anspruchsvollem Multitasking. Dank des neuesten Android 15 genießen Nutzer das sicherste und effizienteste Software-Erlebnis. Mit WiFi 6-Unterstützung war es noch nie so reibungslos und schnell, unterwegs in Verbindung zu bleiben.

Dunkelheit und Licht einfangen

Halten Sie die Welt bei jedem Licht mit einem vielseitigen Dreifach-Kamerasystem fest. Die 50-MP-Hauptkamera nimmt lebendige Tageslichtaufnahmen auf, während das 64-MP-Nachtsichtobjektiv das Unsichtbare in völliger Dunkelheit sichtbar macht. Ob für Videokonferenzen oder Selfies – die 32-MP-Frontkamera sorgt dafür, dass der Nutzer immer gut aussieht, selbst meilenweit entfernt von der Zivilisation.

Das 8849 TANK Pad Ultra ist mehr als nur ein Tablet – es ist ein robustes All-in-One-Kraftpaket, das sich an jede Umgebung anpasst. Durch die Kombination aus Leistung, Ausdauer und Vielseitigkeit bietet es ein einzigartiges Erlebnis, das es Nutzern ermöglicht, ohne Einschränkungen zu arbeiten, zu entdecken und zu genießen.

Das TANK Pad Ultra ist jetzt unter 8849tech.com erhältlich. Bleiben Sie gespannt auf weitere Updates.

Informationen zu 8849

Bezwingen Sie die Wildnis mit der Kraft von 8849. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, „jeden Ihrer Momente zu schützen". Mit der Einführung des TANK Pad Ultra setzt 8849 seine Mission fort, die Grenzen der robusten Mobiltechnologie zu erweitern – indem Innovation, Ausdauer und Leistung in einem unbesiegbaren Gerät vereint werden.

Kontaktinformationen

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