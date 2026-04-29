Lancement de la TANK Pad Ultra de 8849 : une tablette robuste avec projecteur 1080p intégré, batterie 23 400 mAh et caméra de vision nocturne 64 MP

SHENZHEN, Chine, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- 8849, un leader de l'innovation mobile robuste, est fier d'annoncer le lancement de la TANK Pad Ultra. Cette tablette phare est la première du genre à intégrer un projecteur DLP haute performance, une robustesse de niveau professionnel et une connectivité 5G dans un appareil polyvalent conçu pour fonctionner partout.

Projetez votre monde n'importe où

Speed Speed

La TANK Pad Ultra s'articule autour d'un projecteur DLP 1080p intégré de 260 lumens. Que l'utilisateur projette une carte tactique sur le mur d'un canyon ou qu'il organise une soirée cinéma dans un camping isolé, la clarté visuelle est stupéfiante. Complétée par deux haut-parleurs, elle offre une expérience cinématographique immersive sans matériel externe.

Autonomie et utilité inégalées

Alimentée par une énorme batterie de 23 400 mAh, prise en charge par une supercharge de 66 W pour vous permettre de reprendre rapidement le cours de vos activités. Au-delà de sa puissance de traitement, la TANK Pad Ultra est un outil de survie doté d'une lampe de camping de 800 lumens capable d'éclairer une clairière entière.

Une puissance et des performances imparables

Sous le capot, le chipset Dimensity 8200 5G associé à 16 Go de RAM et 512 Go de ROM garantit des vitesses fulgurantes pour les jeux, le streaming et le multitâche intensif. Grâce à la dernière version d'Android 15, les utilisateurs bénéficient de l'expérience logicielle la plus sûre et la plus efficace. Avec la prise en charge du WiFi 6, rester connecté sur le terrain n'a jamais été aussi facile et rapide.

Capturer l'obscurité et la lumière

Enregistrez le monde sous toutes les lumières grâce à un système polyvalent à trois caméras. La caméra principale de 50 mégapixels capture des clichés saisissants en plein jour, tandis que l'objectif de vision nocturne de 64 mégapixels révèle l'invisible dans l'obscurité la plus totale. Pour les vidéoconférences ou les selfies, la caméra frontale de 32 mégapixels permet à l'utilisateur de toujours apparaître sous son meilleur jour, même à des kilomètres de la civilisation.

La TANK Pad Ultra de 8849 est plus qu'une tablette - c'est une centrale robuste tout-en-un conçue pour s'adapter à n'importe quel environnement. Alliant projection, performance et endurance, elle offre une expérience unique qui permet aux utilisateurs de travailler, d'explorer et de se divertir sans limites.

La TANK Pad Ultra est maintenant disponible sur 8849tech.com. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour.

À propos de 8849

Partez à la conquête de la nature grâce à la puissance de 8849. Sa mission est de « vous protéger à chaque instant ». Avec le lancement de la TANK Pad Ultra, 8849 poursuit sa mission de repousser les limites de la technologie mobile robuste en alliant l'innovation, l'endurance et la performance en un seul appareil imparable.

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