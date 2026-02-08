-Se lanza el 8849 TANK X: el primer teléfono resistente del mundo con resolución 1080p y proyector de 220 lúmenes

SHENZHEN, China, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- 8849, pionero en teléfonos con proyector robustos, anunció hoy el lanzamiento del TANK X, un teléfono robusto de última generación que combina proyección de calidad cinematográfica, rendimiento excepcional y durabilidad inigualable, estableciendo un nuevo estándar para usuarios profesionales, tecnológicos y de exteriores.

Proyector de 1080p integrado con un solo botón

El proyector del TANK X ofrece una impresionante resolución de 1080p a 220 lúmenes, lo suficientemente brillante para una visualización nítida en diversas condiciones de iluminación. Con enfoque automático inteligente y proyección con un solo toque, los usuarios pueden transformar instantáneamente cualquier superficie en una gran pantalla. Ya sea para compartir presentaciones o disfrutar de películas, el proyector funciona eficientemente sin un consumo excesivo de batería, redefiniendo la proyección móvil en dispositivos robustos.

Batería de 17.600 mAh: Impulsa la vida al aire libre

La resistencia es fundamental para los usuarios exigentes. Equipado con una batería de 17.600 mAh líder en la industria, el TANK X ofrece hasta una semana de uso diario con una sola carga. Cuenta con carga ultrarrápida de 120 W y admite carga inversa para alimentar otros dispositivos, desde expediciones prolongadas hasta lugares de trabajo exigentes. Los usuarios disfrutarán de una libertad sin precedentes sin necesidad de enchufes.

Dimensity 8200: Rendimiento 5G y eficiencia

Impulsado por el MediaTek Dimensity 8200, ofrece conectividad 5G de gama alta y compatibilidad con WiFi 6. Este procesador de 4 nm garantiza una multitarea fluida, juegos sin retardos y streaming sin interrupciones, manteniendo una excelente eficiencia energética incluso en entornos exigentes.

16 GB de RAM + 512 GB de ROM: Almacenamiento y velocidad ilimitados

El TANK X elimina los cuellos de botella de rendimiento gracias a su amplio almacenamiento. Los usuarios pueden ejecutar múltiples aplicaciones exigentes simultáneamente mientras almacenan extensas bibliotecas de mapas sin conexión, vídeos 4K y archivos de proyectos directamente en el dispositivo: ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento sin concesiones.

El TANK X se lanza con Android 15, que ofrece controles de privacidad mejorados, gestión de notificaciones optimizada y una eficiencia de batería optimizada. Su sistema de triple cámara incluye una cámara principal de 50 MP, una cámara de visión nocturna de 64 MP y una cámara frontal de 50 MP, lo que permite fotografías de alta calidad en cualquier condición de iluminación. Además, una luz de camping de 1.200 lúmenes ofrece una potente iluminación para exteriores, emergencias y trabajo nocturno.

TANK X ya está disponible en 8849tech.com. Manténgase al tanto de las novedades.

Acerca de 8849

8849 se dedica a proporcionar teléfonos robustos de alta calidad a usuarios de todo el mundo. Comprometidos con la misión de "protegerte en todo momento". Con el lanzamiento del TANK X, 8849 continúa su misión de superar los límites de la tecnología móvil robusta, combinando innovación, resistencia y rendimiento en un dispositivo imparable.

