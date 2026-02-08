Lancement du 8849 TANK X : le premier téléphone durci au monde équipé d'un projecteur 1080p et 220 lumens

SHENZHEN, Chine, 8 février 2026 /PRNewswire/ -- La marque 8849, pionnière des téléphones à projecteur durcis, a annoncé aujourd'hui le lancement du TANK X - un téléphone renforcé de nouvelle génération qui allie une projection de qualité cinématographique, des performances de premier plan et une durabilité sans compromis, établissant une nouvelle référence pour les utilisateurs en extérieur, les professionnels et les utilisateurs motivés par la technologie.

Projecteur 1080p intégré à touche unique

Speed Speed

Le projecteur du TANK X offre une résolution étonnante de 1080p à 220 lumens, ce qui est suffisant pour un affichage clair dans diverses conditions d'éclairage. Grâce à la mise au point automatique intelligente et à la projection par simple pression d'une touche, les utilisateurs peuvent immédiatement transformer n'importe quelle surface en un grand écran. Qu'il s'agisse de partager des présentations ou de regarder des films, le projecteur fonctionne efficacement sans décharger excessivement la batterie, redéfinissant ainsi la projection mobile dans les appareils robustes.

Batterie 17600 mAh : la puissance de la vie en plein air

L'endurance de l'alimentation est essentielle pour les utilisations extrêmes. Équipé d'une batterie de 17600 mAh, le TANK X offre jusqu'à une semaine d'utilisation quotidienne avec une seule charge. Il possède une charge ultrarapide de 120 W et prend en charge la charge inversée pour alimenter d'autres appareils, qu'il s'agisse d'expéditions prolongées ou de chantiers exigeants. Les utilisateurs bénéficient d'une liberté sans précédent par rapport aux prises de courant.

Dimensity 8200 : les performances de la 5G au service de l'efficacité

Alimenté par le Dimensity 8200 de MediaTek, le téléphone procure une connectivité 5G de niveau phare et la prise en charge du WiFi 6. Ce processeur 4 nm garantit un fonctionnement multitâche fluide, des jeux sans décalage et une diffusion en continu sans interruption, tout en conservant une excellente efficacité énergétique, même dans des environnements difficiles.

16GB RAM + 512GB ROM : stockage et vitesse illimités

Le TANK X élimine les goulets d'étranglement en matière de performances grâce à son importante capacité de stockage. Les utilisateurs peuvent exécuter simultanément plusieurs applications exigeantes tout en stockant de vastes bibliothèques de cartes, d'images 4K et de fichiers de projet hors ligne, directement sur l'appareil - idéal pour le travail et le divertissement sans compromis.

Le TANK X est commercialisé avec Android 15, offrant des contrôles de confidentialité améliorés, une meilleure gestion des notifications et une optimisation de l'efficacité de la batterie. Son système à trois caméras comprend une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra à vision nocturne de 64 mégapixels et une caméra frontale de 50 mégapixels, ce qui permet de prendre des photos de haute qualité quelles que soient les conditions d'éclairage. En outre, une lampe de camping de 1200 lumens offre un éclairage puissant pour les activités de plein air, les situations d'urgence et le travail de nuit.

Le TANK X est désormais disponible sur 8849tech.com. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour.

À propos de 8849

8849 propose des téléphones durcis de qualité aux utilisateurs du monde entier. Sa mission est de « vous protéger à chaque instant ». Avec le lancement du TANK X, 8849 poursuit sa mission de repousser les limites de la technologie mobile durcie en combinant l'innovation, l'endurance et la performance en un seul appareil imparable.

Informations de contact

E-mail : [email protected]

Téléphone : +86 18676755187

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Is_1pVLCarQ