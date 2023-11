8ª EXPOGD: Sungrow apresenta suas últimas inovações para abastecer o mercado brasileiro de geração distribuída

BELO HORIZONTE, Brasil, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sungrow, fornecedora líder global de inversores e sistemas de armazenamento de energia, apresentou suas mais recentes soluções de inversores fotovoltaicos sob medida para o mercado brasileiro de geração distribuída (GD) na EXPO GD. A EXPO GD é o maior evento de geração distribuída da América Latina. Promovido pela ABGD – Associação Brasileira de Geração Distribuída, o evento reúne inúmeros especialistas para traçar o futuro desta poderosa indústria e discutir as oportunidades que estão por vir.

Sungrow Booth at EXPO GD 2023

O Brasil atingiu um marco em sua capacidade solar de geração distribuída, com um total de 24 GW no final de setembro, segundo o órgão regulatório de energia brasileira. Apesar disso, o mercado enfrenta desafios devido à falta de financiamento competitivo e às intensas pressões sobre os preços. Para enfrentar com sucesso este período, a Sungrow, um dos players mais importante do setor, está preparada para atualizar as suas operações e inovar para oferecer novas soluções aos consumidores finais.

Voltada para o setor de geração solar distribuída de menor porte (microgeração) com instalação até 75kVA, a Sungrow apresentou diversificadas soluções monofásicas e trifásicas. Destaca-se entre essas inovações a série SG15/20/25CX-P2-LV projetada especificamente para o mercado solar trifásico de microgeração de 220 V. Com classificações de potência de 15/20/25 kW, esses produtos apresentam uma corrente de entrada CC de 30 A por MPPT e compatibilidade com módulos fotovoltaicos de formato maior que excedem 550 W. O mercado para projetos maiores de geração distribuída (minigeração) também está esquentando. Usinas com potência superior a 75 kVA ainda poderão ser conectadas até o início de 2024 pela regulamentação anterior (anterior à Lei 14.300). A Sungrow também oferece opções flexíveis com capacidade de potência do inversor de até 333 kW para os clientes.

Com presença de seis anos no Brasil, a Sungrow construiu uma equipe dedicada que presta serviços abrangentes, como vendas, suporte técnico e assistência pós-venda. De acordo com seu anúncio durante a Intersolar South America 2023, seus pedidos cumulativos de inversores fotovoltaicos contratados para a América Latina atingiram 15 GW. Comprometida em compreender e alinhar-se com as necessidades dos clientes, a Sungrow capacita o setor de energia renovável, contribuindo para o crescimento de soluções de energia limpa. A Empresa se solidificou como um parceiro confiável no cenário energético em evolução do Brasil, promovendo o desenvolvimento sustentável e a inovação.

("Sungrow") é a marca de inversores mais lucrativa do mundo, com mais de 405 GW instalados em todo o mundo em junho de 2023. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder na pesquisa e desenvolvimento de inversores solares com a maior equipe dedicada de P&D do setor e um amplo portfólio de produtos que oferecem soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em grandes usinas, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de mobilidade NEV , soluções de carregamento de veículos elétricos e sistemas de produção de hidrogênio verde. Com um forte histórico de 26 anos no setor fotovoltaico, os produtos Sungrow abastecem mais de 150 países em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Sungrow, visite www.sungrowpower.com.

