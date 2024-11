90 % des professionnels de l'industrie appellent à davantage de connexion dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, selon une enquête de Loftware

Le rapport met en évidence la demande croissante de collaboration basée sur le cloud pour améliorer la visibilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

PORTSMOUTH, N.H., 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Parmi les professionnels de l'industrie, 90 % estiment qu'il existe un besoin accru de connexion et de collaboration à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale, renforcé par le pouvoir de transformation de la technologie cloud, afin d'améliorer l'efficacité, d'assurer la conformité, d'éviter les amendes et de réduire les coûts globaux, selon une étude publiée aujourd'hui par Loftware. Ce constat intervient à un moment où les dirigeants se concentrent sur la mise en place de chaînes d'approvisionnement plus résilientes, transparentes et flexibles pour faire face aux perturbations et à l'évolution des demandes des consommateurs.

L'enquête mondiale, qui s'appuie sur les observations de plus de 400 professionnels de la chaîne d'approvisionnement dans 55 pays, révèle que 84 % des entreprises estiment qu'il serait avantageux de rejoindre un écosystème dans lequel les partenaires de la chaîne d'approvisionnement partagent l'accès, les données et les normes afin d'améliorer l'efficacité, d'assurer la conformité et de réduire les coûts globaux. En outre, près des trois quarts (74 %) des personnes interrogées ont déclaré que le cloud offrait un cadre plus souple et plus adaptable pour rationnaliser l'accès à l'étiquetage pour les partenaires commerciaux, ce qui souligne l'importance continue de la transformation numérique.

« Aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement sont plus globales et plus complexes, tandis que les attentes des entreprises et des consommateurs sont devenues plus élevées. Cette situation a conduit à un besoin accru de connexion et de collaboration alors que les entreprises adoptent la transformation numérique pour rationaliser les interactions et assurer la conformité avec les fournisseurs, les clients et leurs propres installations au sein des entreprises », a déclaré Josh Roffman, Vice-président exécutif du marketing chez Loftware.

L'un des problèmes majeurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'aujourd'hui est le maintien de la conformité. Les clients font état de difficultés constantes à rationaliser la réception des marchandises entrantes, ce qui entraîne des erreurs d'étiquetage et des centaines de millions de dollars d'amendes. L'étude de Loftware illustre l'ampleur de ce problème : 70 % des entreprises de plus d'un milliard de dollars sont obligées de ré-étiqueter les marchandises entrantes provenant de leurs fournisseurs et partenaires, un processus coûteux et qui mobilise beaucoup de ressources. Toutefois, 77 % des personnes interrogées estiment que l'accès contrôlé à l'étiquetage contribuerait à résoudre ce problème. L'utilisation d'un réseau connecté qui permet aux éditeurs et aux abonnés d'accéder aux normes, aux données, aux étiquettes et aux règles peut garantir que les marchandises entrantes sont étiquetées correctement.

Le rapport Loftware révèle également qu'un nombre croissant d'entreprises recherchent de nouveaux moyens de garantir la protection de leurs produits, de leurs expéditions et de leurs données tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale actuelle. Comme l'illustre l'enquête de Loftware, 78 % des professionnels ont déclaré qu'ils pensaient que l'intelligence artificielle pouvait être utile pour analyser les données afin d'identifier les marchandises contrefaites, tandis que 59 % déclarent que leur entreprise utilise actuellement la technologie de sérialisation pour résoudre les défis de la chaîne d'approvisionnement.

Faciliter la transparence numérique est une étape essentielle pour créer des chaînes d'approvisionnement résilientes et plus sûres. Il n'est donc pas surprenant que 68 % des personnes interrogées aient indiqué que la technologie cloud jouait un rôle crucial dans l'amélioration du suivi et de la traçabilité de leurs opérations. Grâce à la technologie cloud, la traçabilité numérique aide les entreprises à garantir un approvisionnement durable, à protéger les consommateurs, à rationaliser la localisation des stocks, à garantir la livraison sur le marché dans les délais impartis et à s'attaquer au problème croissant de la contrefaçon.

La traçabilité des produits en amont et en aval est également essentielle pour gérer le cycle de vie des produits et garantir un approvisionnement durable. Les passeports numériques de produits (DPP) seront essentiels pour atteindre cet objectif. En scannant le passeport numérique d'un produit, les parties prenantes peuvent accéder à des informations sur son origine, ses ingrédients, ses pratiques en matière de développement durable et bien plus encore, ce qui leur permet de faire des choix plus éclairés. Selon l'étude de Loftware, 54 % des personnes interrogées affirment que les DPP jouent déjà un rôle important dans l'amélioration de la transparence et de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement au sein de leur secteur, tandis que 63 % s'attendent à ce que les DPP soient plus largement adoptés au cours des trois prochaines années.

