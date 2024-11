Loftware-Umfrage zeigt: 90 % der Branchenexperten fordern eine stärkere Vernetzung der globalen Lieferketten

Der Bericht zeigt die wachsende Nachfrage nach Cloud-basierter Zusammenarbeit zur Verbesserung der Transparenz und Resilienz der Lieferkette

PORTSMOUTH, N.H., 15. November 2024 /PRNewswire/ -- 90 % der Branchenexperten sagen, dass ein erhöhter Bedarf an Verbindung und Zusammenarbeit innerhalb der globalen Lieferkette besteht, unterstützt durch die transformative Kraft der Cloud-Technologie, um die Effizienz zu verbessern, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, Bußgelder zu vermeiden und die Gesamtkosten zu senken, laut einer heute von Loftware veröffentlichten Studie. Dies geschieht zu einer Zeit, in der sich Führungskräfte darauf konzentrieren, resilientere, transparentere und flexiblere Lieferketten aufzubauen, um Störungen und sich ändernde Verbraucheranforderungen zu bewältigen.

Die weltweite Umfrage beruht auf den Erkenntnissen von mehr als 400 Fachleuten aus der Lieferkette in 55 Ländern und ergab, dass 84 % der Unternehmen es vorteilhaft fänden, einem Ökosystem beizutreten, in dem Lieferkettenpartner Zugang, Daten und Standards gemeinsam nutzen, um die Effizienz zu verbessern, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Gesamtkosten zu senken. Darüber hinaus gaben fast drei Viertel (74 %) der Befragten an, dass die Cloud einen flexibleren und agileren Rahmen für die Rationalisierung des Zugriffs auf Etiketten für Handelspartner bietet, was die anhaltende Bedeutung der digitalen Transformation unterstreicht.

„Die heutigen Lieferketten sind globaler und komplexer, während die Erwartungen von Unternehmen und Verbrauchern gestiegen sind. Dies hat zu einem größeren Bedarf an Verbindung und Zusammenarbeit geführt, da Unternehmen die digitale Transformation nutzen, um Interaktionen zu rationalisieren und die Compliance mit Lieferanten, Kunden und ihren eigenen Einrichtungen im gesamten Unternehmen sicherzustellen", so Josh Roffman, geschäftsführender Vizepräsident für Marketing bei Loftware.

Ein wichtiges Thema für die globale Lieferkette von heute ist die Einhaltung der Vorschriften. Kunden berichten von anhaltenden Problemen bei der Rationalisierung des Wareneingangs, die zu Fehletikettierungen und Geldbußen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar führen. Die Untersuchung von Loftware verdeutlicht das Ausmaß dieses Problems: 70 % der Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar sind gezwungen, eingehende Waren von Lieferanten und Partnern neu zu etikettieren – ein ressourcenintensiver und kostspieliger Prozess. Allerdings gaben 77 % der Befragten an, dass sie glauben, dass ein kontrollierter Zugang zur Kennzeichnung zur Lösung dieses Problems beitragen würde. Durch den Einsatz eines vernetzten Systems, das Herausgebern und Abonnenten den Zugang zu Normen, Daten, Etiketten und Regeln ermöglicht, kann sichergestellt werden, dass eingehende Waren ordnungsgemäß etikettiert werden.

Der Bericht von Loftware zeigt auch, dass immer mehr Unternehmen nach neuen Wegen suchen, um den Schutz ihrer Produkte, Sendungen und Daten auf dem Weg durch die heutige globale Lieferkette zu gewährleisten. In der Umfrage von Loftware gaben 78 % der Fachleute an, dass sie glauben, dass künstliche Intelligenz bei der Analyse von Daten zur Identifizierung gefälschter Waren nützlich sein kann. 59 % gaben an, dass ihr Unternehmen derzeit Serialisierungstechnologie einsetzt, um Herausforderungen in der Lieferkette zu lösen.

Die Erleichterung der digitalen Transparenz ist ein entscheidender Schritt zur Schaffung stabiler und sicherer Lieferketten. Daher überrascht es nicht, dass 68 % der Befragten angaben, dass Cloud-Technologie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Rückverfolgbarkeit in ihren Betrieben spielt. Durch den Einsatz von Cloud-Technologie können Unternehmen eine nachhaltige Beschaffung gewährleisten, Verbraucher schützen, den Standort des Lagerbestands optimieren, die pünktliche Lieferung an den Markt garantieren und das wachsende Problem der Produktfälschungen in den Griff bekommen.

Die Rückverfolgbarkeit von Produkten sowohl im vor- als auch im nachgelagerten Bereich ist auch für das Management des Produktlebenszyklus und die Gewährleistung einer nachhaltigen Beschaffung von entscheidender Bedeutung. Digitale Produktpässe (DPP) sind der Schlüssel zum Erfolg. Stakeholder können den digitalen Produktpass scannen und erhalten so Informationen über die Herkunft, die Inhaltsstoffe, die Nachhaltigkeitspraktiken und vieles mehr, sodass sie fundiertere Entscheidungen treffen können. Laut der Studie von Loftware geben 54 % der Befragten an, dass DPPs bereits eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Transparenz und Nachhaltigkeit der Lieferkette in ihrer Branche spielen, während 63 % der Befragten erwarten, dass DPPs innerhalb der nächsten drei Jahre in größerem Umfang eingesetzt werden.

