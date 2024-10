90. CMEF in Shenzhen präsentiert globale MedTech-Innovationen und Einblicke

SHENZHEN, China, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Die 90. China International Medical Equipment Fair (CMEF), die vom 12. bis 15. Oktober in Shenzhen stattfindet, ist erfolgreich angelaufen. Die diesjährige Veranstaltung erstreckt sich über fast 200.000 Quadratmeter und beherbergt fast 4.000 Aussteller mit mehr als 200.000 Besuchern aus über 130 Ländern. Während der Eröffnungszeremonie unterzeichneten Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) und die Association of Private Hospitals of Malaysia (APHM) ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit dem Ziel, die Zukunft der medizinischen Entwicklung in Malaysia zu gestalten.

Der CMEF ist nach wie vor die führende globale Plattform, die die gesamte Kette der Medizinprodukteindustrie integriert. Sie bietet Präsentationen von Produkttechnologien, Markenwerbung, Handelsmöglichkeiten und akademische Foren. Auf dem diesjährigen CMEF werden zahlreiche bahnbrechende Produkte vorgestellt, darunter auch einige:

Anti-Beschlag-Lösung für Endoskope: China National Medical Device (CMDC) stellte sein V301 vor - ein hochmodernes endoskopisches Kamerasystem mit fortschrittlicher Defogging-Technologie. Während des Verfahrens kann durch Drücken einer Taste am Griff innerhalb von 5-10 Sekunden ein klares Bild wiederhergestellt werden.

Volldigitales Gehirn-PET-System: Raysolution präsentierte seinen DigitMI i30 - einen volldigitalen PET-Scanner für die Bildgebung des Gehirns, der sich durch eine unübertroffene Auflösung und Empfindlichkeit auszeichnet. Dieses Produkt verwendet die MVT-Digitalisierung (Multi-Voltage Threshold) und erreicht eine räumliche Auflösung von 1,0 mm, eine Flugzeit von 249 ps und eine Empfindlichkeit von 30 kcps/MBq.

Innovative medizinische Robotik: Chunli Medical präsentierte seine neueste handgehaltene orthopädische Robotik für Hüft- und Kniegelenke, die sich durch die innovative Integration fortschrittlicher Sensorsteuerung und autonomer Wahrnehmungssysteme auszeichnet.

Tragbares Ultraschallsystem: Dawei Medical präsentierte seinen bahnbrechenden Hand-Ultraschall, der den Anwendern eine kabellose Sicht auf ihre Finger ermöglicht.

Einfache Atemschutzmaske: Lanswick stellte seinen patentierten Simple Respirator vor, der eine Echtzeit-Visualisierung der künstlichen Beatmung bietet und die Lungencompliance und den Atemwegswiderstand für eine präzise Beatmungssteuerung überwacht.

Nachhaltige Kabine für medizinische Abfälle: Beijing Aerorate Protection stellte seine neue Entsorgungskabine für medizinische Abfälle vor, die umweltfreundliche Lösungen für die Behandlung vor Ort bietet. Mit diesem innovativen Ansatz wird die Gefahr einer Sekundärverschmutzung während des Abfalltransports beseitigt und eine neue Entsorgungsmethode für Krankenhauskomplexe und abgelegene Regionen eingeführt.

Eine Besonderheit der diesjährigen Ausstellung ist eine strategische Vereinbarung. Im Juni 2025 wird die RSE THE HEALTH INDUSTRY SERIES - ASEAN (tHIS ASEAN) gemeinsam mit der APHM veranstalten. Der südostasiatische Gesundheitsmarkt steht vor einer raschen Expansion mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 10-12 %. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Fachleute des Gesundheitswesens und Branchenführer in Südostasien zusammenzubringen und die Zusammenarbeit und den Fortschritt bei der Verbesserung der globalen Gesundheitsstandards zu fördern.

Darüber hinaus finden auf dem CMEF über sechzig hochkarätige Konferenzen und Foren statt, auf denen mehr als 1000 führende Vertreter der Branche wichtige Erkenntnisse über Fortschritte im Gesundheitswesen erkunden. Zu den bemerkenswerten Veranstaltungen auf der WeTalk Global Stage gehören UK-GBA Life Sciences Business Matching, Israeli Medical Equipment Roadshow. Das 90. CMEF bietet auch die Möglichkeit zur Geschäftsanbahnung im Distributor Alliance Club, an dem Tausende von Händlern aus aller Welt teilnehmen.

Der anhaltende Erfolg der CMEF unterstreicht ihren Status als erste Anlaufstelle für ausländische Marken, die in den chinesischen Markt eintreten wollen, und unterstreicht ihre zentrale Rolle beim Vorantreiben globaler Innovationen im Gesundheitswesen. Das 91. CMEF findet vom 8. bis 11. April in Shanghai statt, bitte bleiben Sie dran!

Weitere Informationen: www.cmef.com.cn/en