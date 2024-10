La 90e édition du FCEM à Shenzhen présente les innovations et les connaissances en matière de technologies médicales au niveau mondial

SHENZHEN, Chine, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 90e édition de la China International Medical Equipment Fair (CMEF) a démarré avec succès à Shenzhen, du 12 au 15 octobre. L'événement de cette année s'étend sur près de 200 000 mètres carrés et accueille près de 4 000 exposants avec un public de plus de 200 000 personnes provenant de plus de 130 pays. Au cours de la cérémonie d'ouverture, Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) et l'Association of Private Hospitals of Malaysia (APHM) ont signé un accord de partenariat stratégique visant à façonner l'avenir du développement médical en Malaisie.

Le FCEM reste la principale plateforme mondiale intégrant l'ensemble de la chaîne de l'industrie des dispositifs médicaux. Il comprend des présentations de produits technologiques, des promotions de marques, des opportunités commerciales et des forums universitaires. De nombreux produits révolutionnaires ont été dévoilés lors du FCEM de cette année, dont certains :

Solution antibuée pour endoscopes : China National Medical Device (CMDC) a dévoilé son V301, un système de caméra endoscopique de pointe doté d'une technologie de désembuage avancée. Pendant les procédures, une pression sur un bouton de la poignée permet de rétablir rapidement une image claire en 5 à 10 secondes.

China National Medical Device (CMDC) a dévoilé son V301, un système de caméra endoscopique de pointe doté d'une technologie de désembuage avancée. Pendant les procédures, une pression sur un bouton de la poignée permet de rétablir rapidement une image claire en 5 à 10 secondes. Système TEP cérébral entièrement numérique : Raysolution a présenté son DigitMI i30 - un scanner TEP entièrement numérique pour l'imagerie cérébrale, doté d'une résolution et d'une sensibilité inégalées. Ce produit utilise la numérisation à seuil de tension multiple (MVT), atteignant une résolution spatiale de 1,0 mm, un temps de vol de 249ps et une sensibilité de 30 kcps/MBq.

: Raysolution a présenté son DigitMI i30 - un scanner TEP entièrement numérique pour l'imagerie cérébrale, doté d'une résolution et d'une sensibilité inégalées. Ce produit utilise la numérisation à seuil de tension multiple (MVT), atteignant une résolution spatiale de 1,0 mm, un temps de vol de 249ps et une sensibilité de 30 kcps/MBq. Robotique médicale innovante : Chunli Medical a présenté sa toute nouvelle robotique orthopédique portable conçue pour les articulations de la hanche et du genou, qui intègre de manière innovante des systèmes avancés de contrôle des capteurs et de perception autonome.

: Chunli Medical a présenté sa toute nouvelle robotique orthopédique portable conçue pour les articulations de la hanche et du genou, qui intègre de manière innovante des systèmes avancés de contrôle des capteurs et de perception autonome. Système d'échographie portable : Dawei Medical a présenté son échographe portatif révolutionnaire, qui offre aux utilisateurs une vision sans fil au bout des doigts.

: Dawei Medical a présenté son échographe portatif révolutionnaire, qui offre aux utilisateurs une vision sans fil au bout des doigts. Respirateur simple : Lanswick a présenté son respirateur breveté Simple Respirator, offrant une visualisation en temps réel de la ventilation artificielle, contrôlant la compliance pulmonaire et la résistance des voies respiratoires pour un contrôle précis de la ventilation.

: Lanswick a présenté son respirateur breveté Simple Respirator, offrant une visualisation en temps réel de la ventilation artificielle, contrôlant la compliance pulmonaire et la résistance des voies respiratoires pour un contrôle précis de la ventilation. Cabine durable pour les déchets médicaux: Beijing Aerorate Protection a présenté sa nouvelle cabine d'élimination des déchets médicaux qui offre des solutions de traitement sur site respectueuses de l'environnement. Cette approche innovante élimine le risque de pollution secondaire pendant le transport des déchets et introduit une nouvelle méthode d'élimination pour les complexes hospitaliers et les régions éloignées.

L'exposition de cette année est marquée par un accord stratégique. En juin 2025, RSE accueillera THE HEALTH INDUSTRY SERIES - ASEAN (tHIS ASEAN) en même temps que l'APHM. Le marché des soins de santé de l'Asie du Sud-Est est promis à une expansion rapide, avec un taux de croissance annuel prévu de 10 à 12 %. Ce partenariat vise à réunir les professionnels de la santé et les leaders de l'industrie en Asie du Sud-Est, en encourageant la coopération et le progrès pour améliorer les normes sanitaires mondiales.

En outre, plus de soixante conférences et forums haut de gamme se déroulent au FCEM, avec plus de 1000 leaders de l'industrie qui explorent des perspectives cruciales sur les avancées dans le domaine des soins de santé. Les sessions notables sur la scène mondiale de WeTalk comprennent le jumelage des entreprises des sciences de la vie de l'UK-GBA, le Roadshow sur l'équipement médical israélien. Le 90e FCEM propose également des services de mise en relation d'affaires dans le cadre du Distributor Alliance Club, qui attire des milliers de distributeurs du monde entier.

Le succès continu du FCEM souligne son statut de première porte d'entrée pour les marques étrangères sur le marché chinois, tout en mettant en évidence son rôle essentiel dans la promotion des innovations mondiales en matière de soins de santé. Le 91e FCEM se tiendra du 8 au 11 avril à Shanghai, restez à l'écoute !

Pour plus d'informations : www.cmef.com.cn/en