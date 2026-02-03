93 pays risquent de perdre près de 23 millions de personnes supplémentaires d'ici à 2030

ISGlobal, soutenu par la Fondation Rockefeller, a analysé l'impact d'une réduction sévère de l'aide mondiale dans 93 pays où des décès évitables pourraient survenir, notamment : 38 en Afrique subsaharienne, 12 dans la région MENA, 10 en Europe, 21 en Asie et 12 en Amérique latine

Une nouvelle étude publiée dans The Lancet révèle que la réduction de l'aide mondiale, en particulier par les États-Unis et les pays européens, annulera des décennies de progrès dans la lutte contre les maladies.

BARCELONE, N.Y., 3 février 2026 /PRNewswire/ -- The Lancet Global Health a publié une nouvelle étude évaluée par des pairs, réalisée aujourd'hui par l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), qui avertit qu'une chute précipitée de l'aide mondiale pourrait entraîner 22,6 millions de décès supplémentaires d'ici 2030 dans 93 pays à revenu faible ou moyen, dont 5,4 millions d'enfants de moins de cinq ans. Avec le soutien de la Fondation Rockefeller, l'analyse démontre que l'Afrique subsaharienne, qui représente 38 des 93 pays analysés, est particulièrement menacée. Avec 21 pays en Asie, 12 en Amérique latine, 12 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et 10 en Europe, y compris l'Ukraine, de sévères réductions de l'aide publique au développement (APD) pourraient être ressenties à l'échelle mondiale. Les recherches d'ISGlobal révèlent également qu'au cours de la période 2002-2021, l'APD a contribué à réduire la mortalité infantile de 39 %, à prévenir les décès dus au VIH/sida de 70 %, avec une réduction de 56 % des décès dus au paludisme et aux carences nutritionnelles, et à améliorer d'autres résultats en matière de santé mondiale dans ces 93 pays, qui abritent 75 % de la population mondiale.

"Ces résultats sont un avertissement sur le coût moral profond de l'approche à somme nulle adoptée par de nombreux dirigeants politiques - et ils constituent un appel urgent à l'action pour nous tous afin de prévenir cette souffrance humaine", a déclaré le Dr Rajiv J. Shah, président de la Fondation Rockefeller, dans une déclaration sur le coût humain des réductions de l'aide étrangère. "La question qui se pose à l'humanité aujourd'hui est de savoir si nous accepterons un recul mondial des engagements pris pour nourrir les affamés, guérir les malades et aider les plus vulnérables à définir l'avenir, ou si nous nous rassemblerons pour construire de nouveaux modèles de coopération dignes des dizaines de millions de personnes qui pourraient perdre la vie si nous ne le faisions pas".

En 2024, l'aide internationale a diminué pour la première fois en six ans, et les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont sensiblement réduit leurs contributions à l'APD pour la première fois en près de 30 ans. Ces coupes sombres, ainsi que les réductions prévues pour 2025 et 2026, ont fait naître le besoin de comprendre ce que cela pourrait signifier au niveau humain pour les communautés du monde entier.

"Nos analyses montrent que l'aide au développement est l'une des interventions les plus efficaces en matière de santé mondiale. Au cours des deux dernières décennies, elle a permis de sauver un nombre extraordinaire de vies et de renforcer des États-providence et des systèmes de santé fragiles. Le retrait de ce soutien aujourd'hui n'annulerait pas seulement les progrès durement acquis, mais se traduirait directement par des millions de décès d'adultes et d'enfants qui pourraient être évités dans les années à venir. Les décisions budgétaires prises aujourd'hui dans les pays donateurs auront des conséquences irréversibles pour des millions de personnes dans les années à venir", a déclaré Davide Rasella, coordinateur de l'étude, professeur de recherche ICREA à ISGlobal et à l'Institut brésilien de santé collective.

Des millions de vies supplémentaires en danger :

Alors que les plus grands donateurs du monde et d'autres pays ont continué à réduire leur aide de plusieurs milliards, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que l'APD pourrait diminuer de 10 à 18 % entre 2024 et 2025. Afin d'évaluer l'impact réel de l'APD dans ces pays et de prévoir ce qui pourrait se produire si les réductions actuelles de l'aide se poursuivent ou s'aggravent, ISGlobal - avec le soutien de la Fondation Rockefeller en association avec sa filiale caritative, RF Catalytic Capital - a examiné 20 ans de données sur le développement entre 2002 et 2021 dans 93 pays qui abritent 6,3 milliards de personnes.

"Cette étude révèle la grave réalité que beaucoup craignaient après une année de coupes sombres dans l'aide mondiale. Un déficit sévère devrait entraîner 22,6 millions de décès d'ici 2030, ce qui équivaut à la perte de toute la population de la Zambie", a déclaré William Asiko, premier vice-président et responsable de l'Afrique à la Fondation Rockefeller. "L'Afrique devrait être la principale victime des réductions de l'aide, et ces données démontrent clairement l'impact humain dévastateur qui en résultera. Les philanthropies, la société civile et d'autres groupes ne seront pas en mesure de combler le vide laissé par la diminution de l'aide publique au développement, et il est donc nécessaire de rechercher de nouveaux modèles susceptibles d'avoir un impact maximal avec un financement réduit. La Fondation Rockefeller travaille à l'élaboration de ces solutions qui peuvent réparer notre infrastructure d'aide défaillante".

Révision par les pairs et publication par The Lancet Global Health, The Impact of Two Decades of Humanitarian and Development Assistance and the Projected Mortality Consequences of Current Defunding to 2030 (L'impact de deux décennies d'aide humanitaire et d'aide au développement et les conséquences projetées en termes de mortalité d'un financement insuffisant jusqu'en 2030) : Évaluation rétrospective et analyse prévisionnelle, modélise deux scénarios pour la période 2025-2030 :

Scénario de dégagement léger. Avec une réduction annuelle de 10,6 % (correspondant à la réduction moyenne des deux dernières années, 2024-2025), ces réductions pourraient entraîner 9,4 millions de décès évitables, dont 2,5 millions d'enfants de moins de cinq ans.



Scénario de dégonflement sévère. Sur la base d'une réduction de 32 milliards de dollars (15,1 %) de l'APD entre 2024 et 2025, les réductions de financement se poursuivant et s'aggravant jusqu'à la fin de la décennie, cela pourrait entraîner la mort de 5,4 millions d'enfants de moins de cinq ans, soit plus de 22 millions de décès supplémentaires, tous âges confondus.6 millions de décès supplémentaires, tous âges confondus - ce qui équivaut à (1) l'ensemble des populations de Barcelone, Paris et Londres combinées ; (2) plus que les populations individuelles de Le Caire , Dhaka , Mexico , Mumbai , et Sao Paulo ; (3) ou l'ensemble de État américain de Floride qui périra d'ici 2030.

Les chercheurs de l'ISGlobal ont appliqué un cadre méthodologique cohérent qui intègre des données de panel longitudinales avec des modèles de microsimulation validés au niveau des pays pour quantifier les conséquences sanitaires des réductions de financement dans tous les pays contributeurs de l'OCDE. En conséquence, la nouvelle étude démontre également que des niveaux plus élevés d'APD mondiale dans les 93 pays analysés entre 2002 et 2021 ont contribué à :

Diminution de 23 % de la mortalité toutes causes confondues.

Diminution de 39 % de la mortalité infantile.

Réduire de 70 % les taux de mortalité dus au VIH/SIDA, de 56 % les taux de mortalité dus aux carences nutritionnelles, de 56 % le taux de mortalité dû au paludisme, de 55 % les taux de mortalité dus aux maladies diarrhéiques et de 54 % les taux de mortalité dus aux maladies tropicales négligées.

Renforcer les systèmes de santé et soutenir les efforts de contrôle et d'éradication des maladies.

Améliorer la préparation aux foyers et aux épidémies.

Elle prévient également que au moins trois personnes sur quatre sur la planète vivent dans des pays où deux décennies de progrès en matière de développement pourraient être annulées, où les progrès contre les maladies disparaîtraient et où des pertes de vies humaines pourraient être évitées. Les pays analysés dans cette étude sont les suivants

38 pays d'Afrique subsaharienne :

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.





Algérie, Djibouti, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie et Turquie.





Albanie, Arménie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie et Ukraine.





Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tadjikistan, Thaïlande, Ouzbékistan et Viêt Nam.





Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Paraguay et Pérou.

En raison des coupes sombres réalisées et prévues dans l'APD, la Fondation Rockefeller poursuit sa mission dans le monde entier, en particulier en Afrique subsaharienne, afin d'identifier des solutions nationales permettant de maximiser chaque dollar d'aide restante et de stimuler de nouveaux investissements. Ce travail, ainsi que les recherches d'ISGlobal, sont soutenus par l'initiative Build the Shared Future de la Fondation, grâce à laquelle cette organisation philanthropique vieille de 113 ans vise à inspirer et informer la coopération mondiale et le travail de développement international qui répondent aux défis du 21e siècle.

Des chercheurs de l'ISGlobal - une institution basée à Barcelone et soutenue par la Fondation "la Caixa", en collaboration avec l'Institut de santé collective de l'Université fédérale de Bahia (UFBA) au Brésil, le Centre de recherche en santé de Manhiça (CISM) basé au Mozambique et l'Institut national de la santé (INS) - ont soumis ce rapport à The Lancet Global Health le 18 novembre 2025.

Elle s'appuie sur une étude menée par ISGlobal et publiée l'année dernière, qui a révélé que le démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) pourrait à lui seul entraîner plus de 14 millions de décès supplémentaires évitables d'ici à 2030. Les deux analyses ont appliqué le même cadre méthodologique, intégrant des données de panel longitudinales et des modèles de microsimulation validés au niveau national, afin de quantifier les conséquences des réductions de financement sur la santé. Alors que l'étude de l'USAID se concentrait sur un seul donateur, la nouvelle analyse englobe tous les contributeurs de l'OCDE, fournissant ainsi une évaluation complète du désengagement de l'aide mondiale sur la mortalité.

Pour plus d'informations et pour télécharger une copie de la dernière étude d'ISGlobal, veuillez consulter le site :

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(26)00008-2/fulltext.

A propos de l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal)

L'Institut de Barcelone pour la santé mondiale, ISGlobal, est le fruit d'une alliance innovante entre la Fondation "la Caixa", des institutions académiques et des organismes gouvernementaux afin de contribuer aux efforts entrepris par la communauté internationale pour relever les défis en matière de santé mondiale. ISGlobal est un pôle d'excellence consolidé dans le domaine de la recherche . Il est le fruit d'un travail entamé dans le domaine de la santé par l'Hôpital Clínic et le Parc de Salut MAR et dans le domaine universitaire par l'Université de Barcelone et l'Université Pompeu Fabra. Son modèle de travail est basé sur la production de connaissances scientifiques par le biais de Programmes et groupes de recherche, et leur traduction par le biais de Éducation et formation et Analyse et développement global. Son objectif ultime est d'aider à combler les disparités en matière de santé entre les différentes régions du monde et à l'intérieur de celles-ci. Pour plus d'informations, consultez le site www.isglobal.org.

A propos de la Fondation Rockefeller

Investissant 30 milliards de dollars au cours des 113 dernières années pour promouvoir le bien-être de l'humanité, la Fondation Rockefeller est une philanthropie pionnière fondée sur des partenariats improbables et des solutions innovantes qui produisent des résultats mesurables pour les personnes aux Etats-Unis et dans le monde entier. Nous tirons parti des percées scientifiques, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies pour faire de grands paris dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation, de la santé et de la finance, notamment avec notre filiale caritative, RF Catalytic Capital (RFCC). Pour plus d'informations, inscrivez-vous à notre newsletter sur www.rockefellerfoundation.org/subscribe et suivez-nous sur X @RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn, YouTube @RockefellerFdn, et LinkedIn @the-rockefeller-foundation.