A 1000 Miglia 2023 foi anunciada: uma corrida de cinco dias de 13 a 17 de junho

BRESCIA, Itália, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A 1000 Miglia 2023 chega com uma surpresa: a corrida de 13 a 17 de junho, que contará com os 405 carros admitidos para a partida de Brescia, terá duração de cinco dias.

Mille Miglia 2022

A corrida será realizada entre Brescia e Roma, com retorno ao local da partida em uma rota de mais de dois mil km. Partindo de Viale Venezia e costeando o Lago Garda, passando por Verona, Ferrara, Lugo e Imola, a primeira etapa da corrida terminará em Cervia-Milano Marittima; no segundo dia, uma passagem por San Marino, Senigallia, Macerata com parada para almoço, Fermo e Ascoli Piceno e o desfile final na Via Veneto em Roma; a terceira etapa sairá da capital, terá almoço na espetacular Siena, continuará rumo a Pistoia, Abetone Pass, Modena e Reggio Emilia e terminará em Parma; no quarto dia, após passar em Stradella e Pavia, a corrida chegará ao Piemonte, com almoço em Alessandria, em seguida, Asti e Vercelli, via Novara, e seguirá para o centro de Milão, onde será a última noite da corrida; no quinto dia, após a despedida de Bergamo, cidade gêmea de Brescia, como a Capital Italiana da Cultura 2023, a 1000 Miglia 2023 terminará em Brescia no final da manhã com um circuito da cidade antes da passagem final na plataforma de Viale Venezia e almoço de encerramento. À noite, a celebração de novo encontro em 2024 com todos os eventos noturnos da Red Arrow, o 1000 Miglia the Night, encerrará a intensa semana.

2023 também será o ano da comemoração do 100º aniversário da Força Aérea Italiana, que sempre esteve muito próxima da nossa corrida, e o lema "em voo rumo ao futuro" também representa o caminho que a Red Arrow trilha há quase cem anos e continua tão relevante como nunca.

As inscrições estarão abertas de 13 de outubro a 13 de janeiro de 2023.

Notificação de aceitação: até 10 de abril de 2023.

Para a inscrição, os carros já devem ter, ou ter solicitado, o certificado Registro 1000 Miglia e somente serão admitidos após a obtenção desse certificado.

