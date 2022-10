La course Mille Miglia 2023 durera cinq jours, du 13 au 17 juin

BRESCIA, Italie, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Surprise pour les Mille Miglia 2023 : la course à laquelle participeront les 405 voitures admises au départ de Brescia durera cinq jours, du 13 au 17 juin.

La course reliera Brescia à Rome et inversement sur un parcours de plus de 2 000 km. Après être parti de Viale Venezia et avoir longé le lac de Garde, en passant par Vérone, Ferrare, Lugo et Imola, le convoi achèvera la première étape à Cervia-Milano Marittima ; le deuxième jour, il passera par Saint-Marin, Senigallia, et s'arrêtera déjeuner à Macerata, puis reprendra la route vers Fermo et Ascoli Piceno, avant de défiler dans la Via Veneto à Rome ; la troisième étape partira de la capitale avec un déjeuner dans la spectaculaire Sienne, elle continuera vers Pistoia, le col de l'Abetone, Modène et Reggio Emilia et se terminera à Parme ; le quatrième jour, après Stradella et Pavie, la course rejoindra le Piémont avec un déjeuner à Alessandria, puis Asti et Vercelli et, en passant par Novara, elle se dirigera vers le centre de Milan, où les participants passeront leur dernière nuit ; le cinquième jour, après avoir quitté Bergame, la ville jumelle de Brescia en tant que capitale italienne de la culture 2023, les Mille Miglia 2023 se concluront à Brescia en fin de matinée avec un circuit urbain avant un ultime défilé sur le quai de Viale Venezia et un déjeuner de clôture. Dans la soirée sera célébrée la prochaine édition de la course en 2024, avec des événements nocturnes organisés par la flèche rouge, les 1000 Miglia The Night, qui clôtureront cette semaine intense.

En 2023, on célébrera également le 100e anniversaire de l'armée de l'air italienne, qui a toujours été très proche de notre course. Le slogan « En vol vers le futur » représente parfaitement le chemin que la flèche rouge a emprunté il y a presque cent ans et qui est toujours aussi pertinent aujourd'hui.

Les inscriptions seront ouvertes du 13 octobre au 13 janvier 2023.

La notification de sélection sera envoyée au plus tard le 10 avril 2023.

Pour s'inscrire, les voitures doivent déjà posséder, ou avoir demandé, un certificat Registro 1000 Miglia et ne pourront être admises qu'après avoir obtenu ledit certificat.

Inscriptions : www.1000miglia.it

