A 128ª Feira de Cantão da China coloca grande ênfase na proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual

Além de uma revisão do site oficial da Feira, foi desenvolvido um sistema abrangente de registro de denúncias on-line onde os visitantes registrados podem apresentar reclamações, recursos, defesa e pedidos de retirada de suspeitas de violação de DPI on-line. A partir deste ponto, funcionários dos departamentos de DPI do governo irão atuar como peritos no Posto de Reclamações, acompanhados dos organizadores da Feira, para investigar e resolver as denúncias sobre supostas violações de DPI, de acordo com as disposições pertinentes à Feira.

"A Feira de Cantão tem explorado ativamente um mecanismo completo de DPI e resolução de litígios comerciais para melhorar a conscientização pública sobre DPI", disse Quandong Liu, diretor geral adjunto do Gabinete de Relações Exteriores da Feira de Cantão, "A plataforma on-line oferece proteção confiável às empresas. Incentivamos as empresas a inovar com base nos DPIs e, portanto, a estabelecer um ambiente comercial imparcial".

Encontre mais informações em https://www.cantonfair.org.cn/en/service/complaint ou acesse https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId para mais oportunidades.

Feira de Cantão lança medidas para proteger os Direitos de Propriedade Intelectual DPI

A Feira de Cantão está empenhada em oferecer suporte técnico para proteger os direitos de propriedade intelectual das empresas, estabelecendo um mecanismo de proteção de DPI. Os expositores têm a opção de colocar uma "barreira técnica" para proteger seus DPIs, escolhendo à dedo os visitantes e potenciais compradores que poderão navegar em seus produtos e acessar as salas de exposição ao vivo por meio de um filtro técnico.

Para evitar infrações, as delegações comerciais, câmaras de comércio e associações deverão registrar, antes e durante a Feira, suas respectivas peças, a embalagem das mesmas, materiais promocionais e qualquer outro item a ser exposto.

Além disso, os expositores titulares do DPI ou autorização podem fazer upload dos documentos de apoio correspondentes, tais como certificados de patentes, certificados de registro de marcas e certificados de registro voluntário de direitos autorais através do site oficial da Feira de Cantão para fins de verificação, e como algo a ser utilizado em resposta a quaisquer acusações ou recursos.

Medidas de DPI protegem os interesses de marca

O sistema de resolução de denúncias de DPI da Feira de Cantão é parte do compromisso da China de incentivar a inovação mediante a proteção de DPI e, em colaboração com os esforços jurídicos, também trouxe confiança aos compradores globais que pretendem fazer negócios com a China.

Vlady Cornateanu, presidente e CEO da Addiction, observou que o sistema especial permitiu o comércio seguro para todas as partes; os expositores ficam mais atentos aos seus DPIs, e os compradores têm mais confiança nas empresas chinesas.

"A Feira continuará a reforçar a proteção dos direitos de PI e manter a qualidade do comércio exterior. Somente com a proteção dos direitos de PI poderemos incentivar mais empresas chinesas de comércio exterior a fomentar nova competitividade por meio da inovação e lançar tecnologias e produtos mais avançados no mercado chinês oriundos de países estrangeiros", acrescentou Liu.

