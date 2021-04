A 129ª Feira de Cantão abre hoje: 2,7 milhões de produtos prontos para empresas globais com uma experiência otimizada

Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão, observou que a 129ª Feira de Cantão, baseada nas duas sessões digitais anteriores realizadas com sucesso em 2020, otimizou ainda mais sua plataforma digital para facilitar a comunicação comercial acessível e conveniente entre fornecedores e compradores.

"A Feira de Cantão vem promovendo os intercâmbios comerciais e estabilizando a cadeia de suprimento industrial global ao longo dos anos, e esperamos que a 129ª sessão possa contribuir para o novo padrão de desenvolvimento da China, onde os mercados interno e externo possam impulsionar-se mutualmente", disse Xu.

Este ano, a Feira de Cantão traz melhorias funcionais para permitir uma combinação de negócios eficiente, incluindo o aproveitamento de recursos em transmissões ao vivo, o que permite fácil acesso ao Centro de Ajuda, oferece uma ferramenta de administração do Centro de Expositores aprimorada e proporciona um sistema inteligente de atendimento ao cliente com suporte em vários idiomas.

Com o objetivo de oferecer aos compradores uma experiência ideal durante todo o grande evento de comércio internacional on-line, a Feira também está adotando uma participação inclusiva com incentivos e atividades de segmentos de mercado específicos. Concentrando-se nos países da "Iniciativa Cinturão e Rota" e da Associação Econômica Integral Regional (RCEP), a Feira de Cantão tem trabalhado em estreita colaboração com associações comerciais internacionais. 44 eventos virtuais prévios à exibição organizados em 32 países com tópicos que abrangem a promoção, o matchmaking e a assinatura de acordos de cooperação, juntamente com mais de 300 treinamentos para compradores estrangeiros, marketing direto por e-mail e programas de parceria global, têm ajudado os compradores globais a compreender seus setores-alvo e categorias de produtos de interesse exibidos na Feira de Cantão.

Para permitir que os compradores façam negócios sem barreiras entre países, a Feira de Cantão está introduzindo uma ampla gama de serviços de apoio, como acordos profissionais, financiamento para seguros, suporte logístico para transporte, inspeção para certificação de qualidade, bem como suporte alfandegário on-line e interpretação de políticas.

