Dziś rozpoczyna się 129. edycja targów Canton Fair. Na firmy z całego świata czeka 2,7 mln produktów dostępnych przez zoptymalizowaną platformę

Xu Bing, rzecznik prasowy targów Canton Fair, podkreślił, że 129. edycja targów wykorzystuje doświadczenia poprzednich dwóch edycji, które z powodzeniem odbyły się w roku 2020. Dodatkowo zoptymalizowano platformę cyfrową w celu umożliwienia łatwej i wygodnej komunikacji biznesowej między dostawcami i odbiorcami.

„Targi Canton Fair promują wymianę handlową i stabilizują globalny łańcuch dostaw przemysłowych. Ufamy, że 129. edycja przyczyni się do realizacji nowej polityki rozwojowej Chin, w ramach której rynki krajowe i zagraniczne mogą się nawzajem wspierać" – powiedział Xu.

W tegorocznych targach Canton Fair usprawniono funkcjonalność w celu umożliwienia sprawnego kojarzenia przedsiębiorców, m.in. przez wykorzystanie zasobów w ramach transmisji na żywo, łatwy dostęp do Centrum Pomocy (Help Center), zmodernizowane narzędzie do zarządzania Centrum Wystawców (Exhibitor Centre) oraz inteligentny system obsługi klienta w wielu językach.

Dążąc do jak najlepszej obsługi kupujących w trakcie całej międzynarodowej imprezy handlowej, targi promują aktywne uczestnictwo w oparciu o działania i środki motywacyjne dla poszczególnych sektorów. Targi Canton Fair ściśle współpracują z międzynarodowymi stowarzyszeniami biznesowymi, koncentrując się na krajach inicjatywy „Jeden pas, jedna droga" i Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP). Zorganizowane przed targami 44 wirtualne wydarzenia w 32 krajach, poświęcone tematom takim jak promocja, kojarzenie i zawieranie umów o współpracy oraz 300 szkoleń dla kupców zagranicznych, programów bezpośredniego marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej i współpracy globalnej, pomogło kupującym z całego świata lepiej zrozumieć swoje branże docelowe i wybrane kategorie produktów dostępne na targach Canton Fair.

Aby umożliwić kupującym transgraniczne transakcje biznesowe bez ograniczeń, targi Canton Fair wprowadziły szereg usług dodatkowych, jak np. profesjonalne rozliczenia, od finansowania po ubezpieczenia, wsparcie logistyczne w transporcie, od kontroli po certyfikację jakości, oraz internetowe wsparcie celne i interpretacja polis.

