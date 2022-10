A 132ª Feira de Cantão começa on-line em 15 de outubro, com maior escala e serviços atualizados

GUANGZHOU, China, 2 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A 132a Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Cantão, será aberta virtualmente em 15 de outubro de 2022. Para melhor atender aos compradores globais, a mais recente edição da Feira de Cantão expandirá o escopo dos expositores, ficando aberta por mais tempo e com funções on-line aprimoradas. Aproveitando a atualização da exposição e dos serviços on-line, a feira oferecerá uma plataforma de cooperação comercial para empresas globais em suas 50 seções de exposição, cobrindo 16 categorias de produtos.

35 mil expositores reunidos on-line

A 132a Feira de Cantão ampliou a escala da exposição e incluiu mais empresas expositoras de alta qualidade. Além dos 25 mil expositores originais, mais dez mil se inscreveram para a exposição on-line. Juntas, essas empresas representam o melhor da manufatura da China, oferecendo várias opções para os compradores globais. Esses dez mil "novos rostos" incluem "pequenos gigantes" especializados em setores de nicho, alta tecnologia e empresas focadas em segmento específico.

Duração estendida

Realizada on-line desde a 127a edição devido à Covid-19, a plataforma on-line da Feira de Cantão estará aberta por dez dias. Outro destaque da próxima Feira de Cantão é a duração mais longa, incluindo dez dias de transmissão ao vivo dos expositores, agendamentos e negociações, e cinco meses para exibição on-line, comunicação instantânea, matchmaking e outros serviços. Os serviços on-line relacionados à exposição na Feira de Cantão estarão disponíveis de 15 de outubro a 15 de março de 2023.

Além disso, a próxima Feira de Cantão incluirá funções on-line mais aprimoradas. Também serão feitos esforços para otimizar toda a cadeia de suprimentos e o matchmaking comercial. Os fornecedores de frete, armazenamento e serviços financeiros são convidados a participar e garantir que as empresas concluam o ciclo das negociações. Mais de 130 zonas piloto de comércio eletrônico internacional e cinco plataformas de comércio eletrônico também participarão da feira para uma sinergia de diversos modelos e atividades comerciais.

A Feira de Importação e Exportação da China foi fundada na primavera de 1957 (no hemisfério norte). Realizada em Guangzhou todos os anos na primavera e no outono, como a maior exposição presencial do mundo, ela é aclamada como o barômetro ou catavento do comércio exterior da China.

FONTE Canton Fair

