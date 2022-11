A 132ª Feira de Cantão oferece desempenho rápido e estabelece novos recordes em vários níveis

GUANGZHOU, China, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A 132ª Feira de Cantão atraiu a atenção e a participação de expositores de todo o mundo, ao mesmo tempo em que ofereceu desempenho rápido e estabeleceu vários novos recordes desde a abertura em 15 de outubro de 2022. Ao promover networking entre fornecedores e compradores, o evento elevou a qualidade do comércio internacional a um nível totalmente novo. Em 24 de outubro, o número de visitantes do site oficial da Feira de Cantão ultrapassou 10,4 milhões, com visitas superiores a 38 milhões, representando aumento de 3,27% e 13,75%, respectivamente, em comparação com a sessão anterior.

https://www.multivu.com/players/English/9110351-132nd-canton-fair/

A exposição expandida estabelece novos recordes em vários níveis

O evento deste ano atraiu 35 mil expositores, um aumento de 40% em relação à sessão anterior. Entre os expositores, cerca de cinco mil empresas de primeira linha, algumas das principais empresas de alta tecnologia da China e outras há muito estabelecidas, um aumento de cinco por cento em relação à edição anterior. O número total de exposições também aumentou 10% atingindo mais de 3,3 milhões.

Além disso, o evento estabeleceu um novo recorde em termos de número de países e regiões de origem dos compradores; foram registrados 510 mil compradores de 229 países e regiões. Participaram da feira 72 grandes empresas multinacionais, um aumento de 41,18%.

Entre os muitos serviços de suporte, o destaque foi a correspondência de negócios que apresentou o maior número de resultados aos participantes

Visando 46 mercados principais e 26 países do Cinturão e Rota, a Feira de Cantão organizou uma linha de serviços de suporte profissional para clientes específicos em setores-chave.

Com uma infinidade de serviços de suporte, a Feira de Cantão promoveu produtos de qualidade fabricados na China por meio de facilitação de intercâmbios, interações e correspondência precisa entre compradores e fornecedores e assistência no fechamento de negócios. Os destaques em eventos e serviços incluíram uma semana de fomentação de negócios para multinacionais líderes, atividades de promoção comercial de "dupla circulação", mais de 80 campanhas de promoção da "ponte comercial" para fornecedores e compradores globais, um evento de promoção comercial "Descubra a Feira de Cantão com Bee e Honey" e 200 lançamentos de novos produtos em sete setores principais.

O evento promove a v italização r ural

Para promover o crescimento e o desenvolvimento dos setores rurais, a Feira de Cantão organizou uma zona especial de "vitalização rural", atraindo 933 empresas de 21 províncias chinesas, municípios e regiões autônomas. Os expositores apresentaram 46.400 produtos, incluindo 12.400 novas ofertas e 9.900 soluções verdes de baixo carbono.

A plataforma on-line da Feira de Cantão estará acessível até 15 de março de 2023 e continuará oferecendo serviços instantâneos de comunicação e correspondência comercial. Com o aumento do horário de serviço, o evento espera ajudar ainda mais os expositores em todo o mundo a obter pedidos e explorar oportunidades de negócios.

https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

