A 133.ª Feira de Cantão adicionará novas seções de exposição e atualizará a estrutura da exposição

GUANGZHOU, China, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Os preparativos da 133.ª Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira Cantão, que será realizada on-line e presencialmente, continuam avançando. Três novas seções de exibição e três novas zonas serão adicionadas a partir desta sessão para atender ainda mais às consultas de fornecimento de tendências atuais.

A Feira de Cantão incluirá três novas seções de exposição em sua 133.ª edição:

Automação Industrial e Manufatura Inteligente na Fase 1;

Nova Energia e Veículos Inteligentes Conectados na Fase 1;

Produtos para Maternidade, Bebês e Crianças na Fase 2;

E outras três novas zonas nas categorias existentes para compradores globais:

Smart Life em Eletrônicos e Eletrodomésticos durante a Fase 1;

Economia Prata em Medicamentos e Dispositivos Médicos e Produtos de Saúde durante a Fase 3;

E a zona de Reagentes de Detecção e Equipamento de Proteção durante a Fase 3.

Em resposta à demanda do mercado, a Feira de Cantão deste ano ampliou as seções de exibição de eletrônicos e eletrodomésticos, máquinas, veículos e peças de reposição, equipamentos de iluminação e bens de consumo. Entre as 16 categorias, dois terços atingirão a escala de exposições especializadas de médio e grande porte, em particular, a escala de Bens de Consumo Têxteis e Vestuário, Decorações para o Lar e Eletrônicos e Eletrodomésticos está próxima ou superior a 150.000 metros quadrados. Seções de exibição maiores podem atender melhor às demandas de fornecimento dos compradores para temas populares.

A feira Canton deste ano atrairá um grande número de expositores em suas exposições físicas e virtuais, com mais de 30.000 expositores recordes em cada um. Considerando suas forças e características, os departamentos de comércio locais e a Feira Cantonselecionaram cuidadosamente empresas de alta qualidade de várias indústrias, incluindo mais de 2.000 empresas de marca, juntamente com quase 4.000 empresas líderes que incluem "pequenos gigantes" — empresas que se especializam em seus setores de nicho, empresas que ganharam campeonatos únicos de fabricação, ou foram classificadas como empresas nacionais de alta tecnologia, creditadas com a certificação avançada AEO da alfândega, bem como um grande número de empresas ativas e em crescimento com fortes capacidades de desenvolvimento de mercado, proporcionando aos compradores globais escolhas de fornecedores diversificadas.

A 133.ª Feira de Cantão também abrirá a Área D de seu Complexo pela primeira vez, expandindo a área total de exposição de 1,18 milhões para 1,5 milhões de metros quadrados e aumentando o número do estande para quase 70.000.

Para mais informações sobre as últimas notícias sobre a 133.ª Feira de Cantão, por favor, inscreva-se em https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 ou entre em contato com: Cai, [email protected]

