A 2022 Empire State Building Run-Up apresentada pela Turkish Airlines com o apoio da Challenged Athletes Foundation retorna em 6 de outubro de 2022

As inscrições para a Landmark Race Up the Empire State Building Stairs serão abertas em 11 de julho ao meio-dia

NOVA YORK, 11 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) anunciou hoje que a Empire State Building Run-Up de 2022 (ESBRU) , apresentado pela Turkish Airlines e impulsionado pela Challenged Athletes Foundation, será realizado em 6 de outubro de 2022, às 20h. (horário da costa leste dos EUA).

Aproximadamente 150 corredores terão a oportunidade de subir as 1.576 escadas até o 86º andar do "edifício mais famoso do mundo" na 44a corrida anual. Os corredores serão separados em baterias designadas, como corredores de elite, celebridades, atletas adaptativos, imprensa e público. As inscrições para este evento importante de corrida à torre estarão disponíveis on-line em https://nycruns.com/race/esb2022 , a partir de 11 de julho, ao meio-dia, por ordem de chegada. Os custos de participação de 125 dólares por corredor serão cobrados após a aceitação.

"Como o primeiro e mais famoso evento de corrida de torres, a Empire State Building Run-Up é a corrida da lista de prioridades para corredores de elite de todo o mundo", disse Anthony E. Malkin, diretor, presidente e CEO da Empire State Realty Trust. "Recebemos nossos atletas de volta para enfrentar o desafio e testar seus limites na corrida ao topo."

A Turkish Airlines, uma companhia aérea líder global que voa para mais destinos do que qualquer outra, atuará como patrocinadora presente da ESBRU pelo quarto ano.

A Challenged Athletes Foundation® (CAF) é mais uma vez a parceira oficial de caridade da ESBRU, com uma bateria designada para atletas adaptativos e apoiadores da CAF que desejam competir por mais e arrecadar fundos para capacitar os atletas com deficiências físicas por meio dos esportes.

A 2022 Empire State Building Run-Up é produzida pela NYCRUNS.

Mais informações sobre o Empire State Building e a Run-Up anual podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "O Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação no valor de US$ 165 milhões da Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e o Observatório do 102º andar reprojetado com janelas do chão ao teto. A jornada ao mundialmente famoso Observatório no 86º andar, o único observatório de 360 graus e a céu aberto com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes em toda sua jornada em Nova York, englobando tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração nº 1 nos Estados Unidos no prêmio Best of the Best da Travelers' Choice 2022 do Tripadvisor e a atração nº 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele recebe mais de quatro milhões de visitantes do mundo todo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e para adquirir ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um REIT que possui e administra escritórios, varejo e ativos multifamiliares em Manhattan e na área metropolitana de Nova York. O ESRT detém o Empire State Building – o edifício mais famoso do mundo – a atração 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards do TripAdvisor e a atração nº 3 do mundo, no recém-reimaginado e icônico Empire State Building Observatory. A empresa é líder em edifícios saudáveis, eficiência energética e qualidade ambiental interna, e tem as menores emissões de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 31 de março de 2022, o portfólio da ESRT era composto por aproximadamente 874 mil metros quadrados alugáveis de espaço de escritório, 65 mil metros quadrados alugáveis de espaço de varejo e 625 unidades em duas propriedades multifamiliares. Mais informações sobre o Empire State Realty Trust podem ser encontradas em esrtreit.com e seguindo a ESRT em Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Sobre a Turkish Airlines

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Star Alliance Turkish Airlines tem uma frota de 377 aeronaves (de passageiros e de cargas) que voa para 340 destinos em todo o mundo como 287 internacionais e 53 países, em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance

A rede Star Alliance foi fundada em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global, com base em uma proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço contínuo. Desde o início, ela oferece a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com foco na melhoria da experiência do cliente em toda a jornada da Alliance. As companhias aéreas participantes são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. No geral, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 12 mil voos diários para quase 1.300 aeroportos em 197 países. Outros voos de conexão são oferecidos pelos parceiros de conexão da Star Alliance, Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.

